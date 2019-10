Madre de bebé fallecida lanza campaña en redes sociales para exigir justicia

MIAMI, Estados Unidos. – Yaima Caballero, madre de la pequeña Paloma Domínguez, fallecida el pasado 9 de octubre a causa de complicaciones asociadas a la aplicación de una vacuna, inició una campaña en las redes sociales para exigir justicia por el caso.

La joven pidió a usuarios e internautas que publicaran una foto de su hija en perfiles de redes sociales para obligar al régimen de la isla a tomar medidas con lo ocurrido.

“Muchas personas me están ayudando a hacer una protesta desde las redes, es lo único que se puede hacer ahora. Pero la persona que está Ilevando a cabo esto me sugiere que les pida a los amigos que me quieran ayudar a cambiar su foto de perfil y pongan la de mi niña con sus alitas. Esto no es fácil para mí, pero al menos algo, hacer presión por todos lados. Por favor, háganlo por ella no por mí, cambien sus fotos de perfil de todas sus cuentas y ayúdenme con esa foto de ella. Comencemos por ahí”, escribió la madre en su cuenta de Instagram.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) señaló que la pequeña presentó “un evento adverso asociado a la vacunación con PRS”, vacuna que protege contra la Parotiditis, Rubéola y Sarampión.

La institución subrayó, además, que el fármaco se utiliza en Cuba desde hace años y que está certificado por organismos internacionales y nacionales competentes.

“La vacuna PRS se ha usado durante años en Cuba, se importa desde la India, está avalada por la Organización Mundial de la Salud y certificada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED)”, explicó la nota emitida por el MINSAP.

Las autoridades indicaron que se crearía una Comisión para investigar las causas del suceso.

Pese a ello, Yaima Caballero, sigue exigiendo justicia.

La madre de la pequeña Paloma, fallecida con apenas un año, recibió las condolencias vía Twitter del gobernante Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, denunció no haber recibido la atención necesaria.

“¡Solo un mensaje de apoyo como han hecho todos ustedes que ni siquiera nos conocen! ¿Qué es esto? ¿Dónde vivimos que no nos habíamos dado cuenta? ¡Qué triste realidad! Ahora entiendo muchas cosas y las reacciones de los se han ido lejos. ¡Qué impotencia y rabia tengo!”