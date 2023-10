LA HABANA, Cuba. – ¿A quiénes pertenecen los almacenes situados en el kilómetro 8 ½ de la carretera Monumental, en Berroa? Se ha visto a algunos empleados vestir camisetas con la etiqueta “Kirkland”, comercializada exclusivamente por la cadena de tiendas estadounidenses Costco; igualmente se venden algunos de sus productos, pero este 12 de octubre una nota emitida por el Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) quiso poner punto final al debate tachando de falsos los rumores iniciados unos días antes cuando se descubrió lo que parecía ser un oasis de abundancia en las afueras de La Habana y en medio de la crisis de desabastecimiento que azota a la Isla.

No es un Costco, ha dicho el MINCIN, además de que se trata de una tienda mayorista creada bajo el amparo de la empresa mixta Gran Ferretero S.A. que “ha iniciado sus operaciones (en Cuba) comercializando productos de ferretería y materiales de construcción” después de haber recibido la aprobación del MINCIN en diciembre de 2022, según otra nota informativa aparecida en el diario Granma para anunciar el funcionamiento de la empresa bajo la modalidad de asociación económica internacional, a partir del trabajo conjunto entre la sociedad mercantil 100% cubana Albus S.A. y un “grupo ferretero” de España.

Pero, ¿cuánto hay de cierto y cuánto se omite en la información divulgada por el MINCIN? ¿Pertenecen los almacenes de Berroa solo a esa “asociación empresarial” entre el grupo Gran Ferretero, de España, y la Sociedad Mercantil Albus, de Cuba? ¿Qué es realmente Albus S.A. y quiénes la conforman, quiénes la dirigen?

Ninguna de esas interrogantes ha sido respondida por el MINCIN. Por el contrario, la nota oficial ha llegado para crear más dudas sobre lo que realmente pudiera estar sucediendo en Berroa. Más cuando por estos días, en medio de los rumores desatados por el corresponsal de la CNN en La Habana, Patrick Oppmann, otros medios de prensa han revelado nombres de personas estrechamente vinculadas al régimen y con participación tanto en el mercado en cuestión como en otros negocios en apariencias de menor magnitud que de cierto modo lo emulan.

Nave de almacenamiento en Berroa (Redes sociales)

Ha sido por estos días que salió a la luz el Gaia Mercado, de Lisa Titolo Castro, nieta de Rául Castro, donde el kilo de carne de cerdo se vende por más de 1.600 pesos cubanos (cerca de 7 dólares), así como el “emprendimiento” de Julio Martínez Ramírez quien, entre 2004 y 2009, fuera secretario de la UJC y miembro del Consejo de Estado pero que ahora se revela como “socio fundador” de una mipyme dedicada precisamente a la comercialización (no a la producción) de alimentos.

Igual tales revelaciones llegaron junto con la inusual queja de Alexi Castro Soto del Valle, que arremetió contra el Ministerio de la Agricultura por su incapacidad de generar estrategias efectivas en la producción de alimentos. Es una protesta que llama la atención no solo por quien la realiza, considerado hasta ahora como el “más discreto” de los hijos de Fidel Castro, sino porque parece ignorar no solo la existencia del negocio familiar de los Titolo-Castro, estrechamente ligado a varias empresas que tributan al Ministerio de la Agricultura y que les sirven de proveedores, sino que echa tierra sobre las gestiones de al menos un par de primos y sobrinos que oficialmente laboran dentro de este organismo de la Administración Central del Estado.

Serían los casos de Alexandra Rodríguez Castro, asesora de varios programas de agricultura experimental, y de Rolando Soto del Valle, asesor del Programa Pecuario en la institución, además de encargado de atender directamente las fincas de Alcona S.A. —dirigidas por el comandante Guillermo García Frías—, que en carácter de proveedora de productos cárnicos, es una de las más de 20 empresas cubanas que conformarían Albus S.A., algunas pertenecientes al sector empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), los verdaderos dueños del espacio físico que ocupan los almacenes de Berroa donde funciona el llamado “Costco cubano”.

Almacenes de alimentos secos en Berroa (Redes sociales)

Berroa, de Almacenes Universales a propiedad de GAESA

Cuando se creó Almacenes Universales S.A. (AUSA), un 28 de enero de 1994, concebido de modo experimental como principal centro de almacenamiento de insumos para el turismo internacional, la entidad se subordinaba directamente al Consejo de Estado y era atendido de manera personal por el equipo de apoyo de Fidel Castro.

La empresa tuvo varios emplazamientos en La Habana, tanto en Berroa, en Habana del Este, como en Wajay, en Santiago de las Vegas, así como oficinas centrales en La Habana Vieja, precisamente en la calle Fábrica donde hoy tiene su sede oficial el consorcio Gran Ferretero S.A. y Albus S.A.

Interior de una de las naves de Almacenes Universales (Redes sociales)

Transporte refrigerado de Almacenes Universales (Redes sociales)

Para los almacenes como tal fueron dispuestas varias naves de las FAR que, durante el periodo de dominio soviético en la Isla, sirvieran fundamentalmente para el resguardo y conservación de técnica y armamentos, de acuerdo con información ofrecida a CubaNet por dos fundadores de la empresa Almacenes Universales S.A., uno de ellos aún vinculado como trabajador a los actualmente llamados “almacenes de Berroa”.

“Berroa, antes del año 91, eran unas seis naves de armamentos y dos de alimentos, con un frigorífico que abastecía al Ejército Occidental”, afirma uno de los trabajadores bajo condición de anonimato. “Una de las naves es la que ocupa ahora la Mercedes Benz (MCV Comercial S.A.) y en las otras estaban compartidas por varias empresas de cubanoamericanos (…), Cubamax, Apacargo, toda la paquetería que venía de Estados Unidos, ahí estuvieron hasta el año 2019 cuando pasaron los Almacenes Universales al Mariel y se dejó una nave para el Diplomarket y las otras para arrendar a empresas estatales y mipymes o donaciones si hiciera falta”.

Sin embargo, otra de las fuentes asegura que el actual Diplomarket funcionaba ya desde mucho antes del acuerdo con Gran Ferretero S.A., aunque no como mercado abierto al público en general, sino solo como servicio al personal diplomático acreditado, incluida la Embajada de Estados Unidos, y a algunas empresas extranjeras como las españolas Meliá, Iberostar o la constructora francesa Bouygues.

Papel sanitario marca Kirkland (exclusiva de Costco) (Captura de pantalla)

“En el 91 se dio la orden de desalojar para guardar cosas de los Juegos Panamericanos. El propio Fidel fue personalmente a ver lo que se hacía allí (…). Allí se dejó a un coronel, Nicolás Regueiro, que era sobrino de Julio Casas Regueiro (ministro de las FAR entre 2008-2011, y creador del Grupo de Administración Empresarial GAESA), que se mantuvo hasta el 2018. Él fue el que hizo el diplomercado (sic) en 2016 cuando lo de Obama y allí iban los de la embajada americana a comprar, eso lo hizo con unos cubanoamericanos que crearon la empresa en Miami para poder traer productos a través de las empresas de paquetería (…). Después de 2018 pusieron al coronel Fernández Viciedo y de económica a Vilma Guilarte, la sobrina de Ulises Guilarte (Ulises Guilarte de Nacimiento, actual secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba)”.

Otras fuentes consultadas por CubaNet al respecto de los almacenes de Berroa, vinculadas a GAESA, confirman que estos continúan siendo propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como que el funcionamiento del “diplomercado”, actualmente renombrado como “Diplomarket”, es muy anterior a diciembre de 2022. De igual modo, una de las páginas en Facebook asociadas al negocio, nombrada como “Diplo Hoster” tuvo sus primeras publicaciones en enero de 2016, precisamente el año que algunos señalan como de inicio de operaciones del “Costco cubano”, lo cual pone en dudas la nota del MINCIN que lo atribuye a los acuerdos con Gran Ferretero S.A.

Así se presenta Diplomarket en redes sociales (Captura e pantalla)

Muchos más que un ferretero

Aunque tanto el MINCIN como varios funcionarios de la entidad la han mencionado como la parte cubana en el negocio de Berroa, igual ninguno ofrece más detalles sobre quiénes conforman la Sociedad Mercantil Albus S.A., una empresa nada transparente en sus propósitos, y que, como evoca su nombre (Albus, “blanco”) tal pareciera diseñada para blanquear o esconder a sus verdaderos responsables.

Según declaraciones de Raúl Delgado Rodríguez, públicamente presentado como director técnico de Albus S.A., esta forma parte del Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios de la Cámara de Comercio de Cuba; sin embargo, CubaNet ha podido comprobar por medio de varias fuentes vinculadas tanto a los ministerios de Comercio Interior, Comercio Exterior y de Finanzas y Precios, que Albus S.A. está conformada por una junta directiva que incluye la representación de una veintena de empresas tanto cubanas como extranjeras y donde figuran nombres como los de Loreta García, analista comercial superior de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, subdirectora de Alcona S.A. e hija del comandante Guillermo García Frías. Además aparecen Jorge Alejandro de Cárdenas García, hijo de Loreta García; David Fernández Colomé, nieto del ya fallecido general de Cuerpo de Ejército y Ministro del Interior (1989-2015) Abelardo Colomé Ibarra; Gianni María Missoni, italiano, amigo personal de Raúl Castro y de su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, representante de la empresa Finauto International LTD, distribuidor oficial de KIA Motors en Cuba; Carmen Yadira Moreno Barrios, de Caribbean Diving Centers, esposa de Massimo Bonnano, asociado a Finauto; y Paolo Titolo, representante del Grupo Amorim en Cuba y esposo de Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro.

Promoción de Diplomarket (Captura de pantalla)

Ninguno de los nombres mencionados por las fuentes consultadas están directamente asociados con el grupo Gran Ferretero S.A. que, de acuerdo con información ofrecida por uno de sus directivos en Cuba, entrevistado bajo condición de reservar su identidad, “no es responsable exclusivo de la operación de Diplomarket”, mucho menos de la comercialización de alimentos de las marcas Goya y Kirkland.

“Diplomarket no es de Gran Ferretero, nosotros solo participamos con nuestros productos como lo hacen muchas más empresas, de autos, de piezas, de alimentos, etcétera, pero no somos el anfitrión”, explica la fuente. “Si te fijas en la página en internet, hay una invitación del grupo (Diplo Hoster) a que las empresas usen esa vía para comercializar, y eso es lo que hacemos, igual que con Supermarket 23, con Katapulk y hasta con varias mipymes en La Habana, además de nuestra sede principal en Habana Vieja (…). Berroa no es un almacén solo de Gran Ferretero, aunque es cierto que estamos dentro”.

Como en el caso de Supermerket 23, Katapulk y demás tiendas online, buena parte de las mercancías vendidas por Diplomarket provienen del exterior pero, en el caso de los productos frescos, casi la totalidad es aportada por empresas cubanas como Alcona S.A., así como buena parte de las maderas, lubricantes, partes y piezas de autos son suministrados por el Grupo Amorim.

Promoción de Diplomarket (Captura de pantalla)

“Nosotros importamos ferretería, productos de aseo y limpieza ―asegura la misma fuente― y hemos contratado de manera excepcional y como parte del acuerdo con Albus, el suministro de algunos productos, muy pocos, como cárnicos por ejemplo, a Alcona, algunos productos agrícolas, maderas de aquí, porque las importadas las adquirimos con Amorim, igual por acuerdo, pero no es lo que nos caracteriza (…), hay otras empresas asociadas con Diplomarket que lo hacen, incluso importan contenedores de alimentos pero eso ya es otra cuestión dentro de Berroa, y tiene que ver con el arriendo de espacios de almacenamiento, eso es otra cuestión independiente de Diplomarket, que es solo una plaza comercial. (El arrendamiento) eso es algo de allí”, concluye.

Por su parte, CubaNet, fingiendo ser parte de una mipyme, pudo comprobar vía internet lo relativamente fácil que es arrendar un espacio en los almacenes de Berroa, aunque es obligatorio un pago inicial a través de la APK En Zona, desarrollada por las Fuerzas Armadas, así como la firma presencial de un contrato, en nuestro caso con la señora Enelix Cruz, especialista comercial de GDM Electrónica, la persona que respondió a nuestra solicitud.

Una de las naves de Berroa en arrendamiento (Redes sociales)

Los socios cubanos y cubanoamericanos de Diplomarket

Un reportaje publicado este 11 de octubre por el diario independiente 14ymedio advierte que, además de no aparecer en el listado de mipymes aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, Diplomarket pudiera ser parte de la empresa estadounidense Las Américas TCC Corporation, fundada en 2011 en Florida y que tiene como vicepresidente al cubano Frank Cuspinera Medina, actualmente residente en Cuba y dueño de Cuspinera SURL, dedicada a brindar servicios de plataforma de comercio electrónico; y parte de otra empresa nombrada Iderod, enfocada en los servicios constructivos.

También en Florida existió una compañía de nombre similar, actualmente inactiva, creada el 19 de noviembre de 2015 y con dirección 150 E Palmetto Park Road, Boca Ratón, Fl. 33432. La empresa, según consta en los registros empresariales, se dedicaba a “envíos de paquetes a La Habana, compra y envío en contenedores vía marítima de electrodomésticos, muebles, autos, motos, piezas y alimentos, envío de regalos a familiares, servicios como agentes de compra y transitorios para el cuerpo diplomático y para organizaciones extranjeras no gubernamentales”, objetos muy similares a los de Diplomarket o el llamado diplomercado de Berroa en sus inicios.

Uno de los suministradores de carnes de Diplomarket es Alcona S.A (Captura de pantalla)

CubaNet, por su parte, indagó sobre este particular, encontrando además que Frank Cuspinera Medina es señalado como asociado de Pogranda, una plataforma digital desarrollada por el régimen, con aplicación móvil disponible en Apklis, encargada de encontrar proveedores en Cuba para las empresas, y que se promociona como el lugar donde “se puede encontrar las ofertas detalladas de empresas en Cuba” y donde se logra que “el encadenamiento productivo sea más fácil”.

Otros negocios asociados a Cuspinera Medina son Bona Merca, dedicado a la renta de espacios refrigerados con capacidad para varios contenedores en la zona de Berroa; Pago Express Cuba, para realizar pagos desde Cuba al extranjero por una comisión del 10 por ciento, además de acuerdos de distintos tipos con empresas radicadas en Miami como Sunshine Best Deals, que ofrece partes y piezas de autos, teniendo su sede en Fort Lauderdale, así como una representación en Berroa.

Los dueños de Sunshine Best Deals, Iván de León e Indira González, se identifican en sus redes sociales como opuestos al régimen cubano, sin embargo, hay presencia de sus productos tanto en los almacenes de Berroa como en diversas tiendas estatales asociadas a GAESA.

Publicación contra el régimen de Iván de León (Captura de pantalla)

Publicación contra el régimen de Iván de León (Captura de pantalla)

Otras empresas y nombres que forman parte de Albus S.A. son Caribbean Supply, Research and Development, dedicada a la oferta de contenedores de pienso para cerdos; Dommus SURL., de materiales y servicios para la construcción, además de venta de detergente español por contenedores; Maira Pérez y Alexei Jiménez, ambos suministran contenedores de arroz de 20 pies con 520 sacos de 50 kg cada uno; Sergio Valdés Denis, representante, vendedor de Emfiza Trading S.L. dedicado a importar aceite refinado desde los Estados Unidos, entre otras.