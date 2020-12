Gustavo Petro atribuye muerte de 19 venezolanos a “bloqueo” de EEUU

MIAMI, Estados Unidos.- El político colombiano Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, culpó de la muerte de 19 venezolanos en alta mar al “bloqueo” que ejerce Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una publicación en su cuenta de la red social de Twitter, Petro, en respuesta al presidente interino de ese país Juan Guaidó, dijo que los venezolanos que murieron ahogados son consecuencia mortal de “un bloqueo”.

¿Los 19 venezolanos que murieron ahogados cerca a Trinidad Tobago no son acaso, la consecuencia mortal de un bloqueo a un país que no debería ser bloqueado? Bloquear para producir hambre, hambre que produce muertos. Los cambios políticos no necesitan de la muerte de la gente. https://t.co/X2FFuz7pGg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2020

Por su parte, Guaidó había denunciado la tragedia y culpó a la dictadura de Maduro por los miles de venezolanos que escapan de la crisis en el país. “Una tragedia que se puede evitar, la dictadura hace días celebró cumbre con Trinidad y esto pasa. No nos vamos a rendir hasta frenar tragedia y devolver las oportunidades a nuestra gente. Venezuela de luto”, escribió el líder opositor.

Reafirmar la lucha para detener la catástrofe causada por la dictadura.

Una tragedia que se puede evitar, la dictadura hace días celebró cumbre con Trinidad y esto pasa No nos vamos a rendir hasta frenar tragedia y devolver las oportunidades a nuestra gente Venezuela de luto https://t.co/BlkczwqE3J — Juan Guaidó (@jguaido) December 13, 2020

Este fin de semana, unos 19 venezolanos murieron ahogados cerca de las costas de Venezuela luego de que la embarcación en la que huían de su país, rumbo a Trinidad y Tobago, zozobrara. Los cuerpos, que viajaban en una precaria embarcación “huyendo de la crisis económica de su país”, fueron regresados a Venezuela por el gobierno trinitense.

David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados del país sudamericano, dio la noticia en la red social este sábado en la noche: “Aparentemente serían 19 venezolanos fallecidos que aparecieron flotando cerca de la costa de Güiria. Huyeron del régimen y Trinidad viola el principio de no devolución. Han consignado imágenes a nuestra oficina. No las compartiré por respeto a la familia. Crueldad pura”.

Las excusas de Petro, representante en Colombia de la extrema izquierda, han desatado la ira en redes sociales de sus coterráneos, así como de venezolanos que le recordaron que la crisis comenzó desde que llegó el socialismo al poder.

El problema de Venezuela no comenzó con las restricciones de USA a nivel comercial y político, comenzó hace más de 15 años con el despilfarro y la corrupcción de sus líderes socialistas. Acabaron con el petroleo, devaluaron la moneda a históricos e hicieron a su población pobres! — Leonardo Yunda 👍🇨🇴 (@Leyunda) December 13, 2020

“El problema de Venezuela no comenzó con las restricciones de USA a nivel comercial y político, comenzó hace más de 15 años con el despilfarro y la corrupción de sus líderes socialistas. Acabaron con el petróleo, devaluaron la moneda a históricos e hicieron a su población pobre!”, reclamó un usuario.

Por su parte, otro internauta le espetó: “Eso no es culpa de ningún bloqueo, es culpa de las políticas de un régimen que usted ha apoyado y soportado. Si no es capaz de juzgar con dureza ese régimen, ya sabemos qué es lo que busca para Colombia”.

Eso no es culpa de ningún bloqueo, es culpa de las políticas de un régimen que usted ha apoyado y soportado. Si no es capaz de juzgar con dureza ese régimen, ya sabemos qué es lo que busca para Colombia. — Alex Flórez (@Lxalex9) December 13, 2020

Una venezolana, entretanto, explicó: “Aquí no hay bloqueo. Aquí llegan camionetas de lujo y comida importada del mundo entero, incluyendo de EEUU. El bloqueo lo hace el régimen chavista que se roba todo lo que llega o se medio produce en el país. No hay garantías jurídicas, ni personales para poder trabajar aquí”.

Aquí no hay bloqueo. Aquí llegan camionetas de lujo y comida importada del mundo entero, incluyendo de EEUU. El bloqueo lo hace el régimen chavista que se roba todo lo que llega o se medio produce en el país. No hay garantías jurídicas, ni personales para poder trabajar aquí. — Liliana Rodrigues 🇻🇪🇵🇹 (@lergpv) December 13, 2020

La Alianza de Justicia Noruega Venezolana también respondió a la publicación de Petro: “Suponemos que usted está obviando a propósito decir que Maduro lleva 8 meses bloqueando acuerdo con la WFP para ingresar comida al país, que ha cerrado ONGs que alimentaban a más de 25 MIL niños, que ha impedido ayuda humanitaria y amenaza al pueblo diciendo: ‘si no votas, no comes’”.

Suponemos que ud está obviando a propósito decir q Maduro lleva 8 meses bloqueando acuerdo con la WFP para ingresar comida al país, que ha cerrado ONGs que alimentaban a más de 25 MIL niños, que ha impedido ayuda humanitaria y amenaza al pueblo diciendo: “si no votas, no comes” — The Norwegian Venezuelan Justice Alliance (@NorVenAlliance) December 13, 2020

