MADRID, España.- El 9 de abril de 2021 conmovió a los cubanos la noticia de la muerte del actor Frank González. Tras años alejado de los medios audiovisuales por motivos de salud, González falleció de infarto cerebrovascular, a la edad de 73 años.

Inmortalizado por dar voz y vida al mambí Elpidio Valdés, popular personaje de dibujos animados ideado en 1970 por Juan Padrón (1947-2020), Frank vocalizó otras creaciones de este caricaturista y guionista como Más Vampiros en La Habana; y del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); entre no pocas, Filminutos y Matojo no nada, nada (1981, Manuel Lamar (Lillo)); además del doblaje en los animados extranjeros Mazinger Z y Voltus 5. No por gusto se le ha llamado el hombre de las mil voces.

Actor de la radio, la televisión, el teatro y el cine, trabajó en filmes como El otro Francisco (1974, Sergio Giral), En tres y dos (1985, Rolando Díaz), Baraguá (Jorge Massip, 1986), y Plaff o Demasiado miedo a la vida (1988, Juan Carlos Tabío). Se desdobló en obras como Los diez días que estremecieron al mundo, con el grupo Teatro Estudio; La cuadratura del círculo y Romance a Federico, en el Teatro Nacional.

De sus muchas reconocidas actuaciones en la televisión pueden citarse las de la versión de la novela Las ilusiones perdidas, de Honorato de Balzac; en las aventuras Los pequeños fugitivos (versión de 2001); en las telenovelas La séptima familia y Si me pudieras querer.

Quien comenzó como aficionado de grupos musicales y teatrales, pasó por diseñador de vestuario en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), y luego por cursos de actuación, llegó a recibir, entre múltiples reconocimientos, el Micrófono de la Radio Cubana, la distinción por la Cultura Nacional; el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida (2016) conferido por la Agencia Artística de Artes Escénicas; y el Premio Nacional de Televisión en 2019.

Su “¡Hasta la vista, compay!”, en boca de Elpidio, seguirá resonando por mucho tiempo en generaciones de cubanos.