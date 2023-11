MADRID, España.- La popular actriz cubana Yuliet Cruz volvió a pronunciarse sobre el régimen cubano, en esta ocasión en una entrevista con el programa La Casa de Maka.

En una reflexión profunda y a modo de mensaje al pueblo de Cuba, se refirió a la importancia de valorar la vida y la lucha por la libertad y lamentó que generaciones de cubanos hayan sacrificado su tiempo y sus vidas por un sistema que no les ha dado nada a cambio.

“Yo siempre pienso que lo más valioso que tiene un ser humano es la vida. No tenemos ni dos ni tres vidas. Uno tiene que luchar con uñas y dientes para tener una vida digna con libertad, con valor”, expresó la actriz.

Cruz enfatizó en la idea de no sacrificar el tiempo ni la vida por el beneficio de otros, refiriéndose a los dictadores cubanos. “No puedes seguir sacrificando tu tiempo para que otros tengan una mejor vida a costa de la tuya… porque el tiempo no vira atrás. No hay retorno, solamente hay recuerdos”, agregó con determinación.

La actriz advirtió sobre el peligro de creer que el tiempo es ilimitado, señalando cómo generaciones enteras en Cuba han pasado sin lograr algo. “Una de las cosas más terribles que nos han pasado a los cubanos es creer que tenemos mucho tiempo. Y pasan generaciones y generaciones y dices, se ha ido mucho tiempo y no hemos logrado absolutamente nada”, puntualizó con pesar en este sentido.

“Este es un tema muy doloroso, que en mi opinión siempre trato de abordarlo desde el mayor respeto porque hay mucho dolor de muchas generaciones, de mucha gente que ha perdido la vida en todo este trayecto”, afirmó.

La actriz hizo hincapié en la triste realidad de generaciones enteras que han desperdiciado años y “edades extraordinarias”.

Yuliet Cruz es muy respetada por el público cubano por su trayectoria en cine, teatro y televisión. Entre sus principales trabajos en la Isla aparecen los roles protagónicos en largometrajes como Conducta, La película de Ana y Melaza.

Entre sus trabajos más recientes, en Estados Unidos, país donde actualmente reside, se encuentra el filme Plantadas, de Lilo Vilaplanas y la obra Si te mueres te mato, dirigida por Alexis Valdés junto a Yeandro Tamayo. Esta obra, en la que Cruz actúa junto a Beatriz Valdés, se estreno en octubre pasado el teatro Tower, en el corazón de la Pequeña Habana.