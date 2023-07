MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, la ONG Freedom House expresó en Twitter su preocupación por la seguridad y el bienestar del rapero cubano “injustamente detenido” Maykel Osorbo, quien recientemente se cosió la boca desde prisión en un acto de protesta.

“Debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones”, exigió la organización.

También la congresista estadounidense Debbie Wasserman Schultz, representante del distrito 25 de Florida, se pronunció al respecto en la misma red social. “A pesar de las torturas, las amenazas y los arrestos arbitrarios, los luchadores por la libertad cubanos no se detendrán hasta que regrese la democracia. Estados Unidos debe respaldarlos”, escribió la política al compartir el tuit de Freedom House.

Asimismo, la sección para las Américas de Amnistía Internacional calificó de “preocupante la falta de información sobre el estado de los artistas Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’ y Luis Manuel Otero Alcántara luego de haberse manifestado en la prisión”.

Este jueves, la curadora de arte Claudia Genlui compartió el audio de una llamada realizada a la prisión de máxima seguridad de Guanajay para tener noticias de Otero Alcántara, presuntamente en huelga de hambre y sed desde hace más de una semana.

Durante la llamada se escucha cómo la oficial que atendió a Genlui se niega a ofrecerle información. En cambio, se limita a decirle una y otra vez que, si quería noticias de Otero Alcántara, tenía que esperar una semana, a la visita programada.

“La impunidad de la Seguridad del Estado es tan grande, que aun sabiendo que Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre y de sed, miente a su familia y niega el peligro real en el que se encuentra Luisma”, dijo la opositora en la publicación de Instagram donde compartió el mencionado audio.

Este viernes también trascendió que Maykel Osorbo sería trasladado a celda de castigo. “Maykel llamó y como temíamos, vienen más castigos contra él. En medio de un clima de cuestionamiento internacional, Cuba quiere silencio y calma, para seguir ejerciendo violencia contra los cubanos. Maykel está cansado. Como él ha dicho: estamos en guerra”, comentó en Facebook la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

A través de su esposa, Osorbo envió un mensaje desde la cárcel: “Para todos mis amigos y seguidores: Acaban de venir a decirme que me quitaron otro pabellón conyugal y visitas. Y que esto es el inicio, vienen más medidas. Lo de la foto molestó mucho. No quieren que hable, no quieren que salga nada de aquí, quieren todo tranquilito. Estoy esperando que me transporten a la celda de castigo. Entonces, cuando esté en la celda vamos a fajarnos a los palos… si somos diplomáticos, somos diplomáticos; si me faltas, te sobro; si me respetas, te respeto; si me levantas la mano esposado, te escupo; si razonas, razono”, dijo.

En un video en vivo desde La Habana, la esposa del rapero dijo que, a pesar de todas las gestiones que han hecho para su salida del país, las autoridades cubanas no lo han permitido.