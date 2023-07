MIAMI, Estados Unidos. – El rapero cubano y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, anunció este miércoles a través de la página de Facebook “Maykel Osorbo 349” una radical protesta desde su celda en la prisión de Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río.

El perfil “Maykel Osorbo 349” es administrado por la activista y curadora Anamely Ramos, quien también funge como vocera del preso político y miembro del Movimiento San Isidro (MSI).

De acuerdo con la nota publicada en la tarde de este miércoles, en un gesto simbólico de resistencia, Osorbo se tatuó la frase “Patria y Vida” en su antebrazo y tomó la decisión de coserse la boca para denunciar, de ese modo, los abusos, maltratos y falta de atención médica durante su encarcelamiento.

“Maykel ha intentado estar en paz en la prisión. Sabe que esto es una batalla de resistencia, y aunque ha tenido momentos de crisis, ha intentado orientar su ánimo a reinventarse”, detalla el texto.

Osorbo, quien ha estado en prisión por más de dos años, fue trasladado a una nueva celda con una cámara de seguridad, modelo Panasonic 8XTVLens, una medida que la administración de la prisión justificó con acusaciones infundadas de un supuesto intento de motín. Sin embargo, la nota publicada por “Maykel Osorbo 349” asegura que “la realidad es que Maykel ha intentado estar en paz en la prisión”.

Las dificultades que enfrenta el rapero y preso político no se limitan a la invasión de su privacidad. Según la denuncia, ha sido sometido a celdas de castigo, períodos de incomunicación de hasta tres meses, suspensión de visitas regulares y conyugales, y restricciones para pasar su comida. A estas condiciones se suma la falta de atención médica oportuna: “Hemos explicado que su situación empeoró notablemente desde que lo cambiaron de compañía… tuvo un fallo del sistema linfático y nunca tuvimos un diagnóstico certero sobre su enfermedad”.

En una conversación telefónica con una persona allegada, Maykel declaró: “Respeto, eso es lo que pido. Ni los nueve años que me han echado me importan. Yo estoy listo para seguir siendo yo, para asumir lo que sea. Pero a los artistas se les trata con respeto. Yo no voy dar mi respeto a cambio de nada, ni de mi libertad”.

Antes de anunciar su decisión de coserse la boca, Osorbo pidió que se publicara un texto rimado, aún no revelado, que podrían ser sus últimas palabras, según dijo. “Si van a ser las últimas que sean artísticas. Yo no quiero más muela, ni hablar más con nadie. Me coseré la boca, de hecho. Si el viernes no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que pasó: plantado en una celda, con la boca cosida. Esto es guerra!”, terminó.