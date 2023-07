MIAMI, Estados Unidos. – El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció este viernes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no participará en la próxima cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), programada para el lunes y martes de la próxima semana.

De acuerdo con el medio argentino Infobae, la ausencia de Zelenski se debe a las fuertes presiones de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Varias semanas atrás, el propio Zelenski reveló durante una rueda de prensa que Pedro Sánchez, quien recientemente asumió la presidencia del Consejo de la UE, lo había invitado a la reunión. Sin embargo, afirmó que algunos líderes y dictadores regionales habían obstaculizado su viaje, posiblemente debido a sus vínculos con Rusia.

Mientras, la ausencia de Zelenski fue confirmada este viernes por un alto funcionario de la UE en una sesión informativa convocada por el Consejo de la Unión Europea, con la participación de representantes de la Comisión y el Servicio Exterior del bloque regional.

En comentarios no oficiales citados Infobae, uno de los portavoces indicó que no se había extendido una invitación a Zelenski y recordó que Ucrania no era miembro de la UE ni de la CELAC.

Específicamente, el funcionario declaró: “Nuestra reunión con la CELAC es la primera en ocho años y las regiones están en sintonía. El impacto global de la agresión rusa es evidente, causando inestabilidad y fragilidades, generando inseguridad alimentaria y aumentando la inflación. Estos temas probablemente serán discutidos en la cumbre, pero Zelenski no estará presente”.

Por otro lado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sí confirmó, este jueves, su participación en la Cumbre. “Participaremos en la Cumbre CELAC-UE. Cuba, que considera a la CELAC como voz unitaria de América Latina y el Caribe, irá a esa cita con un espíritu constructivo y ayudará a fortalecer las relaciones entre ambos bloques regionales, sobre bases de igualdad y respeto”, tuiteó el gobernante.

Díaz-Canel hizo el anuncio apenas 24 horas después de que el Parlamento Europeo aprobara por mayoría una resolución de condena a las violaciones y abusos de los derechos humanos en Cuba y llamara al bloque comunitario a aplicar sanciones contra los responsables de la represión, incluido el propio Díaz-Canel.