MIAMI, Estados Unidos. – Este lunes, durante una entrevista en el programa Los Implicados, de Mega TV, el rapero Tekashi 6ix9ine evitó aludir a la situación política de Cuba para no buscarse “problemas” con el régimen de la Isla y poder regresar nuevamente al país.

Interrogado por la periodista Yaima Pardo a raíz del nombre del barrio de Pinar del Río ―Cuba Libre― escogido para filmar el video del tema Leyenda Viva, el músico estadounidense de origen mexicano aseguró: “Yo soy una gente que le gusta el amor, la vida. No me quiero meter mucho en lo político de Cuba porque soy un residente de Estados Unidos y no me gusta lo político, porque después me meto en problemas”.

“Me gusta el amor, que siga el amor”, insistió. “¿Sabes? Cuando la gente habla de lo político después se mete en problemas y yo quisiera regresar a Cuba. Esas preguntas [sobre la situación política de la Isla] son muy delicadas porque después me meten en líos a mí. Yo no soy presidente en los Estados Unidos, yo no soy presidente de Cuba, y haciéndome una pregunta así me metes en lío”, dijo a Yaima Pardo. “Yo nada más puedo enseñar el cariño y el amor que tengo para la gente de Cuba”, concluyó.

Más adelante, Tekashi confirmó la presencia de agentes de la Seguridad del Estado en la zona donde filmó su video y regaló unos 50.000 dólares.

“Yo sabía que ellos [los agentes de la Seguridad de Estado] estaban ahí, pero yo no vengo con maldad ni quiero la falta de respeto en ninguna forma a las leyes de Cuba. Yo no vine pa Cuba e hice algo que nunca hice… Yo lo hago en todos los países que yo voy: a México, a la República Dominicana, Ecuador, Brasil, dondequiera aquí en América. Yo sé que estaban ahí. Los vi, pero yo quería ayudar a las gentes que me recuerdan las raíces mías”, aseguró.

En la entrevista, el polémico rapero también declaró su amor por el público de la Isla. “[Los cubanos] me enseñaron mucho amor, mucho cariño. Son una gente muy amable”, aseveró.

Sobre las personas que recibieron su dinero, en Pinar del Río, dijo que eran “bien humildes”.

“Había unas gentes que ni los querían agarrar porque no sé si lo creyeron o no sé qué pensaban. Ellos eran muy agradecidos. Tenían nada, pero [había] agradecimiento en el rostro de ellos”, apuntó.

A finales de marzo trascendió que el rapero estadounidense había viajado por segunda vez a Cuba para grabar parte del videoclip del tema Leyenda Viva, el cual interpreta junto al cantante cubano Lenier Mesa.

En febrero pasado, en su primer viaje a la Isla, Tekashi desató polémica por, supuestamente, haber lanzado dólares a una multitud reunida en las afueras del Hotel Packard, donde se hospedaba. Aunque inicialmente medios oficiales lo señalaron como responsable del incidente y lo criticaron duramente, poco después el Ministerio del Turismo aclaró que el rapero no había participado en los hechos que se le atribuían.

A lo largo de sus vacaciones en Cuba, medios oficiales, perfiles de redes sociales atribuidos a la Seguridad del Estado e incluso el Ministerio de Turismo aludieron al músico y a las polémicas que lo involucraban.

El rapero estadounidense, cuyo nombre real es Daniel Hernández, ha cumplido prisión por maltratos a su expareja y ha sido señalado por el contenido agresivo de sus canciones.