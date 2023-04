Ciudad de México, México.- El polémico rapero Tekashi 6ix9ine dijo en un video que había llevado 50 mil dólares en cash a Cuba para repartir entre las personas. Detalló que su interés era entregarlo entre los campesinos y personas del pueblo.

Esta semana el rapero neoyorquino llegó a Viñales, en Pinar del Río, para filmar escenas de su último video Clip “Leyenda Viva”, que interpreta junto al cubano Lenier Mesa.

Daniel Hernández escribió en su Instagram que al llegar a la isla le dije al conductor que detuviera el auto al azar. “No quería quedarme en un hotel o en una casa alquilada. Quería vivir allí con ellos, experimentar cómo era despertarse todos los días y trabajar en sus tierras (donde me dijeron que son personas que solo ganan hasta 14 dólares al mes)… Esta familia aquí me recibió en su casa y no puedo estar más agradecida”.

El artista mostró mientras hablaba las condiciones de vida de las personas que lo acogieron y cómo criaban cerdos y gallinas para alimentarse. También compartió imágenes de cómo regalaba billetes de cien dólares a los vecinos de la localidad. El rapero, ex convicto y acusado de graves delitos, fue recibido como un mesías en Cuba.

Dos días después de su estreno el videoclip de “Leyenda viva” cuenta con 5.269.549 visualizaciones en Youtube.

En las imágenes se ve a Takeshi envuelto en la bandera cubana regalando billetes americanos a todo el que se encuentra, sin que esto sea mal visto por la policía política mientras ese mismo organismo mantiene encerrada a la activista Aniette Gonzalez por tomarse fotos con la bandera y Luis Manuel Otero fue condenado por “Ultraje a los símbolos patrios”

Además, otras de las polémicas que ha desencadenado la canción es cómo el extranjero pudo entrar a Cuba y filmar el audiovisual, cuando Mesa no puede por haber tenido posturas críticas contra el gobierno.

