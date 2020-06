MIAMI, Estados Unidos.- La escasez en Cuba esta volviéndose cada vez más crítica y ya afecta incluso a los niños en la Isla. Al respecto, Jorge Cervante García, un cubano padre de dos pequeños, reclamó la escasez de leche que afecta directamente la alimentación de sus hijos.

En un video publicado en redes sociales, el hombre relató que en el lugar donde compra leche racionada por la libreta de abastecimiento para sus dos hijos solo le vendieron una bolsa para cinco días, pero asegura que esa cantidad solo alcanza para un biberón al día.

“Parte el alma cuando la niña me dice ‘papá quiero leche’, por la mañana, al despertar por la madrugada, antes de acostarse. ¿Qué me hago?”, dijo, y aseguró que “si se lo das por la mañana ya no puedes hacerle más porque no te va a alcanzar”.

“Dice Díaz-Canel que vamos a alimentarnos con lo que seamos capaces de producir. Me pregunto, ¿producirá el país leche para los niños? Porque la leche se importa, aquí no se produce leche. ¿Cómo resolvemos el problema?”, reclamó.

De acuerdo a sus declaraciones, si un cubano sale a la calle con 200 pesos “no encuentra una libra de leche, nadie se la vende, no hay. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema?”, además, como en Cuba “no tenemos las libertades económicas para producir, nosotros los de abajo pagamos las consecuencias”, sostuvo.

“Estoy absolutamente seguro que si Díaz-Canel y sus dirigentes tienen hijos, ninguno se toma un biberón de leche al día”, sentenció.

Este lunes Gerardo Hernández Nordelo, líder de los cinco espías cubanos, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y vicecoordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el mayor sistema de delación y control de las masas creado por el régimen cubano, dijo que el dinero que recauda ETECSA —la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba— se utiliza para comprar la leche en polvo de los niños.

“La diferencia es que las ganancias de AT&T van para el bolsillo de sus dueños, y las de ETECSA para la leche en polvo de nuestros hijos”, escribió en la red social de Facebook en una publicación que no permite comentarios.

El principal cabecilla de la Red Avispa habló de la leche de los niños cubanos en un país donde ese producto está restringido y se vende subvencionado a menores solo hasta los siete años de edad, y a personas diagnosticadas con enfermedades específicas.