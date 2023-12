LA HABANA, Cuba. – Masones cubanos homenajearon este jueves a Antonio Maceo por el aniversario 127 de su caída en combate. El acto tuvo lugar frente a la estatua del Titán de Bronce ubicada en el parque que lleva su nombre, en la calle Malecón y Belascoaín, en La Habana.

Aunque este es un evento de carácter anual, las autoridades no autorizaron la peregrinación con los atributos masónicos. Además, al menos siete oficiales uniformados del Ministerio del Interior (MININT), dirigidos por una oficial con grado de mayor, vigilaron la actividad.

“Nos mandaron para acá para el homenaje a Maceo; y nos dijeron que iban a poner música patriótica”, dijo a CubaNet ―sin saberlo― la mayor del MININT.

Militares vigilan el homenaje de los masones a Antonio Maceo (Foto de la autora)

A la velada asistieron representaciones de masones de las logias habaneras, el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y funcionarios de la masonería cubana, Hijas de la Acacia, jóvenes AJEF (Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad) y autoridades del Registro de Asociaciones.

Los masones no pusieron música pero sí realizaron una ofrenda floral a Maceo y recordaron la impronta de quien fuera masón y uno de los más importantes próceres de la independencia de Cuba.

“Estamos ante una estatua que la masonería cubana contribuyó a erigir”, aseguró el orador central del acto, Osmín Reyes Vera.

Sobre el motivo de la vigilancia de los militares, varios masones declararon a CubaNet que existen tensiones entre la Institución y el Gobierno, sobre todo luego de la declaración en contra de la represión a los manifestantes del 11 de julio de 2021 emitida por el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso.

Homenaje de los masones cubano a Antonio Maceo este jueves 7 de diciembre (Foto de la autora)

A principios de este año, el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, Francisco Javier Alfonso Vidal, se exilió en Estados Unidos y declaró que su decisión se debió a presiones por parte de la Seguridad del Estado, la cual quería controlar y dirigir todos los procesos internos de la Orden.

De igual forma, los masones consultados aseguraron que mientras se acerca la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos se observa mayor militarización de las calles de la capital.

“La situación en el país está tan tensa, que temen a una simple peregrinación de masones”, manifestó bajo condición de anonimato uno de los masones asistentes al evento.

Homenaje de los masones cubano a Antonio Maceo este jueves 7 de diciembre (Foto de la autora)

La masonería en la vida de Maceo

Hubo en la vida de Antonio Maceo dos sucesos que fueron trascendentales en su devenir biográfico: su incorporación a la Revolución del 68 y su ingreso a la masonería, asegura el investigador santiaguero Joel N. Mourlot Mercaderes en su libro libro El hombre de excepción. Episodios y facetas de Antonio Maceo (Editorial del Caribe, 2018).

Efectivamente, aunque no se sabe con certeza cuándo ingresó Maceo a la masonería, algunos historiadores sostienen que se inició en la logia Oriente, perteneciente a la Masonería de Colón, así como que fue presentado por su padrino Ascencio Asencio de la Cerda y Ayllón. No obstante, no fue hasta 1879 que esta logia admitió a las personas negras, a raíz de un decreto de la entonces Gran Logia de la Isla de Cuba.

Por su parte, Mourlot Mercaderes sostiene que su iniciación ocurrió en una logia de la manigua perteneciente al Gran Oriente de Cuba y las Antillas (GOCA), entre 1868 y 1872. En este año (1872), por vez primera y de forma documental, se trató de masón a Maceo, en una carta escrita por el presidente de la República de Cuba en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, en la que llama “hermano” a Maceo, seguido de los tres puntos del triángulo masónico ( :.).

Para Mourlot Mercaderes, la gesta independentista “le brindó una oportunidad única de ejercitar sus mejores cualidades humanas y probarlas en medio de los más duros y disímiles retos”. La masonería fue trascendental en su vida porque “en el joven Antonio, la lectura e interiorización de los postulados masónicos, provocaron una verdadera revolución en su conciencia, en las líneas de su personalidad; crearon, a la vez, la convicción de haber encontrado el manual óptimo que debía aprender y aplicar en cada momento de su vida, sin importar el sacrificio”.

No obstante, hasta la fecha solo se ha encontrado registro histórico de que adquiriera dos de los tres grados de la Masonería Simbólica (Aprendiz, Compañero y Maestro).

Teniendo en cuenta la impronta del Titán de Bronce, en la sesión de la Alta Cámara del SC de Grado 33 para la República de Cuba, el 24 de marzo de 2019, se acordó reconocer a Antonio Maceo Grajales como Maestro Honoris Causa de la Masonería en Cuba.

