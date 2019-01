Estados Unidos y Cuba se encuentran incomunicados a través de IMO

MIAMI, Estados Unidos.- Desde el pasado lunes 14 de enero, los usuarios de IMO, la popular aplicación de llamadas VoIP (voz sobre protocolo de internet), no se pueden comunicar entre Cuba y Estados Unidos.

Según varios clientes en la Isla: “La aplicación muestra un mensaje de error cuando se hace una video llamada a un contacto en Estados Unidos, e informa que el mismo no se encuentra registrado”.

“Llamé por teléfono a mi sobrino que vive en Miami y me dijo que desde allá tampoco puede comunicarse con Cuba por IMO, la aplicación, según él, funciona correctamente para todos sus contactos excepto para los de Cuba”, comentó para Cubanet Edel González, un usuario que se encontraba en un parque Wifi.

“Las video llamadas por Imo dentro de la Isla y a cualquier otro país del mundo no han presentado problemas, Estados unidos es el único país que se encuentra incomunicado para Cuba, no sabemos si ETECSA lo bloqueó, o qué pasa. Escribí al soporte técnico de IMO para preguntar, pero no me han contestado”, comentó Osvaldo González, quien también trataba de comunicarse con su familia, sin éxito.

Un equipo de Cubanet llamó a atención al cliente para obtener información de lo que ocurre y una funcionaria, que se identificó como Gladys dijo que “IMO no pertenece a Cubacel, la página está teniendo problemas, pero no es culpa nuestra”.

Desde Cubanet recomendamos usar Whatsapp, otra aplicación VoIP que se encuentra funcionando correctamente, y proporciona más seguridad debido a que sus datos viajan encriptados.

Recientemente el monopolio de las comunicaciones, ETECSA, ha sido fuertemente criticado por bloquear mensajes de texto que contengan palabras en contra de las elecciones o de la nueva constitución, censurando y violando la privacidad de sus clientes. Este extraño hecho ocurre a pocos días de la votación del referéndum constitucional.