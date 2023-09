MIAMI, Estados Unidos. — El 1 de septiembre de 2021 murió en La Habana el compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista cubano Adalberto Álvarez, popularmente conocido como “El caballero del son”.

El insigne músico camagüeyano falleció a los 72 años a raíz de sufrir complicaciones derivadas de la COVID-19.

Adalberto Álvarez nació en la capital cubana el 22 de noviembre de 1948, aunque es considerado hijo ilustre de la ciudad de Camagüey, provincia donde creció y dio sus primeros pasos en la música.

Considerado una de las figuras más influyentes de la música cubana contemporánea, es conocido por sus innovadoras composiciones y arreglos que combinan ritmos tradicionales cubanos con elementos modernos, creando un sonido único y vibrante. Su trabajo fue fundamental para popularizar la música cubana a escala global.

A lo largo de su carrera, Adalberto dirigió varios grupos musicales, entre ellos Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son. Su música abordó temas relacionados con la cultura cubana, el amor y la vida cotidiana en la Isla.

Su extensa discografía cuenta con 25 discos, todos con más de 8 canciones, entre los que figuran Mi linda habanera, Para bailar casino, El son de Adalberto suena cubano, Jugando con candela, Sonero soy, Locos por el son, El Chévere y El Caballero, Y que tú quieres que te den, Omara con Adalberto y Los super éxitos de Adalberto.

Algunas de sus canciones y composiciones más famosas incluyen Y que tú quieres que te den, Son de la loma y Para bailar el son.

Las contribuciones de Adalberto Álvarez a la música cubana le valieron numerosos premios y reconocimientos. Pese a su partida, su legado continúa siendo celebrado y disfrutado por bailadores de todo el mundo.

Adalberto Álvarez fue de los artistas cubanos radicados en la Isla que condenó la represión desatada tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021.

“Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país, me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente, las calles de Cuba son de los cubanos, a ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano”, escribió el músico en redes sociales poco después de las protestas.