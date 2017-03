Universitarios ecuatorianos no quieren la continuidad del correísmo

NAPLES, Estados Unidos.- En la tarde del jueves 23 de marzo tuvo lugar una rueda de prensa en la prestigiosa Universidad de San Francisco, en Cumbayá, cerca de Quito, con la participación de Guillermo Lasso y Andrés Páez, representantes de la alianza CREO-SUMA, líderes de la oposición ecuatoriana y aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de Ecuador respectivamente, así como con los principales representantes que componen la comunidad universitaria.

Andrés Quispe, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios de Ecuador, se refirió a la necesidad de unir a toda la comunidad universitaria ―incluidos estudiantes, profesores y trabajadores no docentes― a través de la convocatoria de todos los factores que componen el sistema de educación del país en apoyo al binomio aspirante a la presidencia de la nación.

De igual modo insistió en que la Federación de Estudiantes Universitarios ha adoptado una posición política al lado de los problemas de la sociedad y vinculada a los intereses de las comunidades del Ecuador.

Respecto al voto de los universitarios por el candidato Guillermo Lasso, dijo: “Somos conscientes que de cada 10 ecuatorianos, 6 votaron para poner fin a la prepotencia y a la corrupción”, los males del gobierno de la revolución ciudadana que encabeza Rafael Correa.

Se refirió además a la necesidad de la no privatización de la educación, al respeto a la autonomía universitaria, a la libre y justa elección de carreras universitarias, al libre acceso a la universidad y a la reforma de la ley orgánica de la educación superior, la cual se impuso en 2011 y que eliminó la democracia y el sentido de la libertad en las universidades. “Aquí se está defendiendo el derecho que el correísmo le ha negado a medio millón de jóvenes de ingresar a la universidad”, expresó el líder estudiantil.

El estudiante Jorge Piedra, en representación de la comunidad universitaria expresó que con ellos están más de 635 000 estudiantes, el 35% de los votantes que apoyarán en la próxima ronda del proceso eleccionario este dos de abril.

“Hemos decidido votar en contra del correísmo, contra el continuismo y a favor del cambio. Queremos recuperar el aula como espacio de debate, el acceso libre a la universidad, que seamos tenidos en cuenta”. Igualmente se pronunció en defensa de los más 650 000 jóvenes que, según él, fueron dejados sin entrada a la universidad por parte del gobierno dictatorial de Rafael Correa.

Por su parte el ingeniero Raúl Córdoba, presidente de la Federación de Profesores Politécnicos del Ecuador, a nombre de los profesores universitarios entregó a Guillermo Lasso un documento de veinte páginas en el que expresan las necesidades de docentes y estudiantes de la comunidad universitaria, y dio a conocer los principales puntos de un manifiesto confeccionado especialmente para poner en vigencia al producirse el esperado cambio de gobierno, lo que incluye impulsar las reformas, respetar la autonomía universitaria, devolver los fondos de jubilación ―millones de dólares que retiró el gobierno de la revolución ciudadana de los fondos destinados a los profesores para su jubilación―, restituir la jubilación complementaria, recuperar los principios de la universidad ―perdidos en la última década de correísmo―.

“Se elige a dedos y no democráticamente, queremos un pluralismo, una educación basada en valores”, proclamó el docente, quien concluyó su intervención afirmando que “se ha politizado la educación superior”.

Guillermo Lasso se pronunció por la gratuidad en la educación y por cumplir con las peticiones y sugerencias de los universitarios ecuatorianos, de resultar electo presidente el próximo dos de abril.

El máximo representante de CREO-SUMA, durante su campaña, previa a la segunda vuelta de votaciones, sostuvo un encuentro el martes 21 de marzo con los estudiantes y docentes de la Universidad de Las Américas. Durante su intervención insistió en la necesidad de que sean los jóvenes los que elijan sus carreras y no que los gobernantes les impongan lo que deben estudiar, o dónde lo deben estudiar. “¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes si no estudian ni trabajan?”, se cuestionó el aspirante a la presidencia. “Ecuador necesita un cambio, ya estuvimos gobernados por diez años por un economista que dice haber estudiado en Estados Unidos y no habla inglés”, precisó.

Actualmente el oficialismo ha desatado una enérgica campaña que ha conspirado contra Lasso, quien, según estimaciones de algunas encuestadoras se encuentra en desventaja respecto al candidato por el oficialismo Lenín Moreno, aunque según CEDATOS lo supera con un mínimo de posibles votos.

El domingo 2 de abril será definitorio para el restablecimiento de un gobierno democrático en la nación andina, o lamentablemente, si habrá una continuidad del socialismo del siglo XXI.