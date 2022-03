MADRID, España.- El Telégrafo Axel Hotel, propiedad del Grupo de Turismo Gaviota S.A. y gestionado por Axel Hotels, se inaugura este martes como el primer hotel de la comunidad LGBTI+ en la capital de Cuba.

Situado en la calle Prado de la Habana Vieja, donde antes estuviera el emblemático Hotel Telégrafo, cuenta con 63 habitaciones, restaurante, lounge bar, espacios para fitness, y un sky bar en la terraza de la azotea con piscina.

El establecimiento, de 4 estrellas, se encuentra muy cerca de sitios de interés turístico como El Floridita o la Bodeguita del Medio.

¡Maaaaambo! Enjoy our New Telégrafo Axel Hotel La Habana

It comes with a lot of… ¡Azúuuuucar! Enjoy your stay with 20% off. https://t.co/VzvaWlnO1W

¡Opening March 1st! pic.twitter.com/jFOOpaEYVD

— Axel Hotels (@axelfriendly) February 24, 2022