LA HABANA, Cuba. – A inicios de este mes de febrero una escueta nota de la Agencia Cubana Noticias (ACN), reproducida por otros medios de prensa oficialista, anunciaba la construcción de un nuevo hotel en una conocida parcela de El Vedado, la ubicada en calle P, entre 23 y Humboldt, en plena Rampa. Sin embargo, en la declaración del inversionista del proyecto entrevistado para la ocasión, solo se hace referencia a la demolición de las antiguas estructuras en mal estado y absolutamente nada se informa sobre quiénes ejecutan las obras o de cómo habrá de ser el futuro hotel y a qué empresas pertenecerá.

Salvo por el empleo de un valla para el cierre de la calle donde se lee “Hotel en construcción”, no se ofrecen en la noticia detalles que en realidad confirmen que se estaría comenzando la construcción de un hotel, más cuando en ninguna de las Carteras de Oportunidades para la inversión extranjera, publicadas por la Cámara de Comercio de Cuba hasta la fecha, se contempla construcción alguna en ese terreno, que por su ubicación, estaría entre los más valorados de la zona. De modo que, ¿en verdad se construye un hotel donde hoy solo quedan las ruinas del otrora restaurante Moscú? Y si fuera así, ¿quiénes estarían asumiendo la inversión general?

Luego de la nota citada, la prensa oficialista no ha vuelto a tocar el tema, a pesar de que nada se aclara al respecto de unas obras que han despertado la curiosidad no solo de quienes transitan por el lugar sino de las propias brigadas que laboran allí. Incluso, estando las obras emplazadas frente a los estudios de un canal de televisión (Canal Educativo), no aparece aún el primer reportaje donde se abunde en detalles sobre lo que habrá de ser lo que, en momentos de esplendor fuera el famosísimo cabaret Montmartre y, más tarde, con la sovietización emprendida por el castrismo a partir de los años 60, el restaurante Moscú, desaparecido en un misterioso incendio a mediados de 1989 (una fecha que coincidía con el colapso de la Unión Soviética).

Ni siquiera los obreros que laboran en las obras de demolición están informados sobre lo que se alzará allí después que terminen de acondicionar el terreno y, de acuerdo con lo que CubaNet ha indagado in situ, hasta los máximos responsables de la obra especulan con lo que pudiera suceder, puesto que la valla usada para cerrar el paso en ese tramo de la calle P, solo fue colocada ahí “porque [los responsables de la obra] no encontraron otra”, de acuerdo con la declaración de uno de los jefes de brigada con los que pudimos conversar.

“Eso [la valla] se usó porque no había otra cosa. Trajeron eso y se puso pero nadie aquí sabe lo que se construirá. Nosotros vinimos a demoler (…). Aquí hay varias brigadas, nosotros somos de una cooperativa particular (…); unas fueron contratadas por Palmares S.A., otras directamente por el MINTUR (Ministerio de Turismo) y hay otras dos brigadas del Estado: una es del Ministerio de la Construcción y la otra creo que es del Poder Popular. Esto nada tiene que ver con Gaviota ni con Construcciones Militares”, asegura un trabajador de la obra bajo condición de anonimato.

GAESA se enfurece al enterarse por la prensa

“Nadie sabe”, “Creo que será un hotel”, “Dicen que es un centro comercial”, “Es un almacén para el turismo”, “Van a reconstruir el Montmartre”. Las anteriores no son opiniones de quienes pasan por el lugar sino las respuestas recibidas por CubaNet de personas involucradas directamente con la obra.

La orden recibida fue demoler y preparar el terreno, y eso es lo que están haciendo, sin saber más. Los salarios de los obreros llegan de varios lugares, incluido el Gobierno Municipal, y los contratos firmados terminarán en unos meses cuando, antes de finalizar el 2022, tengan que entregar el suelo totalmente aplanado, sin restos de lo que hubo, con excepción de algunos fragmentos de la fachada que, a juzgar por el grado de deterioro, pudiera echarse abajo por completo pero “se hará lo que se pueda [para salvarla]”, comenta un constructor.

Detalle de la fachada del otrora restaurante Moscú (Foto: Archivo de CubaNet)Debido a la poca información obtenida a pie de obra, CubaNet indagó con fuentes al interior tanto del Gobierno Municipal de Plaza, el Ministerio de Turismo, así como de Gaviota S.A. La mayoría de las respuestas igual traducen el desconcierto que ha generado un proyecto emprendido de improviso, a la carrera, y que, al parecer, ha despertado airadas reclamaciones al Ministerio de Turismo por parte del consorcio militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas) porque no fue informado de la decisión final sobre una parcela en la que tenía especial interés, una prioridad establecida como “norma no escrita” y de cumplimiento obligatorio en asuntos de inversiones para el turismo en la Isla.

“Si te digo que en el GAE (GAESA) se enteraron por la prensa no me lo vas a creer. La noticia ha sido como un petardo”, asegura un trabajador de Gaviota S.A. entrevistado por CubaNet, al igual que otros empleados y funcionarios, bajo la garantía de proteger su identidad.

“Nadie (en GAESA) sabía que se había iniciado el movimiento de tierra, nadie notificó de la asignación de esa parcela, es una zona súper especial y el GAE tiene prioridad. (…) Es norma que se notifique al GAE y si nosotros no estamos interesados entonces le corresponde al MINTUR, y en última instancia al Gobierno Municipal, tomar una decisión, porque es una parcela de alto interés para las inversiones, pero siempre previa consulta con el GAE”, afirma el funcionario y abunda sobre la alarma y el malestar generados al interior del monopolio empresarial militar, que en estos momentos reclama derechos sobre la parcela.

“Antes que saliera la nota ya Gaviota estaba reclamando al MINTUR porque días antes aparecieron fotos (en las redes sociales). Yo mismo que paso por el lugar todos los días me hice la pregunta porque no tenemos proyectos ahí. Esto está sonando todavía porque es una parcela de mucho interés para Gaviota. No para ahora pero sí para proyectos futuros; además esa era una parcela en la que Eusebio [Leal] tenía especial interés y siempre dijo que lo único que podía hacerse ahí era otro cabaret. Su idea era reconstruir el Montmartre, así que nadie pensaba en levantar un hotel. Si querían hotel, había que reconstruir el Montmartre. Era así o nada”, concluye el funcionario.

Hotel, cabaret, centro comercial o todo en uno

Sin embargo, las opiniones recogidas apuntan a que no será un hotel ni un único cabaret lo que se levantará en el lugar, aunque sí un gran centro comercial en los pisos inferiores, con áreas, tanto en los sótanos como en las plantas superiores, para restaurantes y centros nocturnos, así como almacenes, de acuerdo con la información ofrecida a CubaNet por funcionarios del Ministerio de Turismo y del Gobierno Municipal de Plaza.

“Todavía no existe un proyecto aprobado ni se ha asignado la parcela de manera oficial porque ni siquiera pertenecía a Palmares”, asegura una funcionaria del MINTUR. “Hasta dónde sé, no había que notificar al GAE porque pertenecía a Abatur (Empresa de Abastecimiento al Turismo) desde hace años, y por el peligro que representaba una construcción totalmente en ruinas, en medio de La Rampa, fueron obligados a demolerla y además presentar un proyecto, y ahí pasó a manos de Palmares (…). Realmente el [restaurante] Moscú se incendia por un fuego que comenzó en las oficinas de Abatur, que radicaba en el mismo edificio (…). El cartel de hotel en construcción fue el que trajo confusión pero Palmares es una empresa extrahotelera, de servicios al turismo, no es de su competencia la construcción y administración de hoteles. (…) Lo último que escuché decir es que lo que se haga allí será ciento por ciento administrado por CubaSol S.A. (que agrupa a empresas de servicios al turismo como Caracol, Transtur, Marlin y Palmares S.A., entre otras) pero sin la participación de capital extranjero para la inversión”, dice la funcionaria.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que la parcela está siendo reclamada para un pequeño hotel de ciudad, administrado por la empresa francesa Accor, y cuyo propietario sería la constructora militar Almest S.A., perteneciente a GAESA.

“Será hotel, definitivamente, aunque a nivel de la calle habrá una galería comercial y centros nocturnos, piano-bar, todo bajo el nombre Montmartre”, afirma el directivo cubano de una empresa europea establecida en la Isla, interesada en la administración de uno de los locales comerciales de la futura instalación.

“La idea era de Palmares, sin el hotel, pero ahora el control se lo van a pasar al GAE y el hotel sí va, en las plantas superiores, sobre una galería comercial parecida a la del [hotel] Manzana, todo muy exclusivo. (…) No es Gaviota la que administrará el complejo, ni siquiera el hotel, eso va para Accor, que hace rato está reclamando un lugar en El Vedado (…). A Accor le propusieron administrar el hotel de K y 23 [popularmente conocido como “Torre K”, frente a la heladería Coppelia] pero lo rechazó (…), porque no hay certeza de que podrá ocuparse en más de un 50%. Ni siquiera Gaviota quiere administrar eso. Están frenéticos [GAESA] buscando quién les haga compañía en esa barbaridad”, advierte la fuente.

La ambición de GAESA puede más

El hotel o galería comercial-hotel que probablemente se alzará sobre las ruinas del restaurante Moscú al parecer nunca estuvo en los planes de GAESA. La parcela de la calle P donde estaría ubicado no aparece descrita ni propuesta en ninguna de las llamadas Carteras de Oportunidades para la Inversión Extranjera elaboradas por la Cámara de Comercio de Cuba desde el 2013 hasta la más reciente de 2022 donde, en cambio, sí han sido listadas otras parcelas importantes como las de la manzana del cine-teatro Payret y la de K y 23, donde actualmente se ejecutan varios proyectos hoteleros para el turismo.

Incluso esta última, denominada oficialmente como “Parcela 11” y popularmente conocida como “Torre López-Calleja” (en referencia al general presidente de GAESA y exyerno de Raúl Castro), está incluida en la edición de 2022 como proyecto hotelero en busca de administración y comercialización por una empresa extranjera, aun cuando hace apenas dos años antes, en una nota de prensa aparecida en el diario Granma, se anunciaba que el hotel sería administrado totalmente por Gaviota S.A. sin participación extranjera de ningún tipo. Pero, sin dudas, tal como marcha la situación crítica del turismo, los súper hoteles construidos comienzan a convertirse en grandes elefantes blancos con los que no pueden lidiar.

En igual situación se encuentra la instalación hotelera de 1ra. y B (oficialmente denominada “Parcela 5” y bautizada para su comercialización como Hotel Grand Aston), cuya inauguración está prevista para este 15 de marzo, aun cuando no se tiene pronosticada una ocupación que, en su mejor momento, supere el 20%.

“No están saliendo bien las cosas. Han tenido que salir a buscar ayuda porque de otro modo esos hoteles darán pérdidas porque no se tiene prevista una ocupación superior al 20%, ni siquiera con una perspectiva optimista de más de cinco años. Sencillamente no habrá la cantidad de turistas que se pensaba y ahora quieren pasarle la papa caliente a otros”, aseguró a CubaNet un funcionario de Gaviota S.A.

“Se continúa construyendo porque es un negociazo redondo. Donde se mueven recursos, así en esas cantidades, hay dinero difícil de controlar. No importa si cuando se terminen [los hoteles] se ocupan o se quedan vacíos; todo ese proceso está generando dinero para los mismos de siempre, dinero en cantidad (…). Así que seguirán insistiendo en que son inversiones necesarias cuando todo el mundo sabe que [los hoteles] se quedarán vacíos (…); ya reconocieron que no podrán con K y 23, no pueden con 1ra. y B, pero eso no los detiene, ven que están despejando la parcela del Moscú y la quieren, pelean por ella, porque construir es dinero (…). Lo que buscan ahora es un tonto que se crea el cuento de que [las instalaciones] se ocuparán en un 80%. ¿Cómo van a llegar a eso si no hay turistas? No los habrá en mucho tiempo, menos el turista de alto estándar al que están apostando y para el que Cuba no está preparada porque no tiene nada que ofrecer más allá de sol, playa y jineteras. El que acepte administrar eso que se prepare a perder dinero. Esta gente son unos bichos”, afirma el funcionario.

La llegada de turistas a Cuba en 2021 descendió en un 67%, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), de modo que a la Isla apenas llegaron unos 573 944 viajeros, de los más de tres millones que se pronosticaron en 2018.

No obstante, el Ministerio de Turismo aspira, con la perspectiva de recibir más de 6 millones de visitantes, a superar las 100 000 habitaciones para el año 2030, la mayoría (y las mejores) construidas por GAESA, con proyectos (entre alojamientos y extrahoteleros) que, en conjunto, superarían ampliamente los 1 000 millones de dólares de inversión, tal como se anuncian algunos en la más reciente Cartera de Oportunidades.

Son los casos de las parcelas de Malecón y 7ma., disponible para el desarrollo hotelero con una instalación cinco estrellas de 300 habitaciones, valorada en 90 millones de dólares; la de Línea y Paseo, para 200 habitaciones de altos estándares con un costo de 40 millones de dólares; la parcela de 23 y B en El Vedado, al igual que las otras, disponible para un hotel de 150 habitaciones por un valor de 30 millones de dólares.

