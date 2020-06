Lanzan aplicación para recargar móviles desde Cuba

LA HABANA, Cuba. – El lanzamiento de una aplicación asociada a la plataforma virtual Enzona, que permite realizar recargas internacionales a móviles desde Cuba, causó polémica en las redes sociales este 10 de junio.

Tcargo, nombre que recibió la aplicación, puede ser utilizada para recargas y promociones internacionales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) desde dentro de la Isla. Además, según se anunció, los clientes pueden pagar lo mismo en moneda nacional (CUP) que en CUC.

Para hacer una recarga es necesario tener instalada Enzona, una aplicación estatal que funciona como billetera electrónica. Cuando se ordena la recarga desde tcargo, Enzona realiza el pago con un interés del 5% en moneda nacional y un 1% en CUC. El proceso funciona automáticamente.

“Desde tcargo podrás comprar las promociones de ETECSA sin la necesidad de molestar a tus familiares fuera de Cuba, ni pagar extras a nadie para que mande a que te pongan recargas. Basta con que tengas una tarjeta del Banco Metropolitano, BPA o Bandec y podrás obtener las promociones de ETECSA”, asegura el sitio oficial de tcargo.

“Cuando lo vi no lo podía creer. Es como un sueño, solo con tener dinero en mi tarjeta podré tener una recarga internacional con bono y todo”, expresó Ángeles Beatriz Suárez en la página oficial de tcargo.

Aplicaciones Enzona y tcargo (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor) (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor) Sitio oficial de tcargo (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor)

Un equipo de CubaNet probó la aplicación y concluyó que, de momento, funciona bien. Sin embargo, no pocos usuarios han manifestado sus dudas.

“Se trata de la recarga internacional, el nombre lo dice. ¿Cómo van a hacer para convertir ese dinero en USD, que al final es la moneda que le interesa a ETECSA?”, se preguntó un usuario identificado como Julio César.

Varios clientes del monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba aseguraron que sus primeras recargas habían resultado exitosas, mientras que otros no se atrevieron a proceder, por no saber con claridad de dónde provenía la aplicación.

“A mí no me interesa cómo funciona. Yo puse mi recarga con mi dinero y me llegó bien. Si hay algún problema la empresa Xetid responderá”, dijo Víctor Suárez, un usuario de la plataforma Enzona.

Josue, uno de los desarrolladores del novedoso software, anunció que mañana 11 de junio tendrá un encuentro con ETECSA.

“Por favor, envíen sus inquietudes a [email protected] y las contestaré una por una. Entiendan la importancia de este paso para tcargo, que ya tiene el apoyo de la empresa militar Xetid”, dijo.

Tras culminar su primer día online, los creadores de tcargo anunciaron: “Hemos cerrado temporalmente por limitación de fondos. Mañana reiniciaremos nuestras cuentas para continuar con las recargas”.

Desde su lanzamiento, Xetid, la empresa de tecnología militar que desarrolló la plataforma Enzona, anunció que el software sería capaz de gestionar negocios privados. Sin embargo, la compañía no se ha pronunciado por ningún medio oficial sobre tcargo.

Las recargas internacionales son una fuente de ingreso para muchos cubanos, quienes reciben los bonos de ETECSA gracias a sus familiares en el extranjero y luego revenden su saldo. Además, se trata de un canal importante para enviar remesas a los familiares dentro de la Isla y esquivar los impuestos del régimen cubano.