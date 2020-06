Javier Larrondo: El gobierno cubano es una “dinastía esclavista”

MIAMI, Estados Unidos.- “Si tomamos todo lo que está mal en cada sistema, en cada país alrededor del mundo, y lo ponemos en una caja, eso es Cuba”, así se refirió al régimen de la Isla Javier Larrondo, presidente y fundador de Prisoners Defender, en un seminario en línea —webinar— que tuvo lugar este jueves en la plataforma Zoom.

Bajo el título Cuba comunista en la Corte Penal, Larrondo abordó durante aproximadamente una hora la realidad de la trata de personas que La Habana enmascara con sus tan promovidas misiones médicas, las cuales acusó de esclavitud moderna del siglo XXI.

Varios informes han sido presentados a la Corte Internacional de Justicia y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y esta última, aseguró Larrondo, también cree que la dictadura cubana somete al más cruel e inhumano trato a sus profesionales.

El régimen de La Habana “está haciendo dinero a cuesta del trabajo de estas personas, que no solo son médicos, también hay ingenieros, artistas, maestros, profesionales de diversas ramas en al menos 61 países alrededor del mundo”, declaró Larrondo, que calificó al gobierno castrista de una “dinastía esclavista”.

Luego de denunciar que incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resguarda los intereses de La Habana, Larrondo, quien es también activista por los derechos humanos, se refirió a la situación por la que los profesionales de la salud tuvieron que pasar en Brasil, una de las misiones médicas más grandes que el gobierno cubano había enviado al exterior.

En sus declaraciones, Javier Larrondo criticó que una vez llegaban al gigante sudamericano los médicos cubanos eran despojados de sus pasaportes y todo papel legal, una de las medidas que toman aquellos que trafican personas.

“Los cubanos de misión no pueden ir a donde quieren, no pueden ver a sus familias. En Brasil se les prohibía incluso casarse con los nacionales” y, según Larrondo, algunos informes presentados revelan que “el 66 por ciento no había acudido de manera voluntaria, y solo el 39 por ciento firmó un contrato, del cual no les entregaron copia alguna”.

A esto se suma el robo de sus sueldos, algo que en varias ocasiones se ha denunciado a nivel internacional, ya que el régimen de Cuba se queda con al menos el 70 por ciento de los salarios que devengan sus profesionales en el exterior.

“El régimen de Cuba utiliza a sus profesionales cuando quiere y como quiere, y cuando esas personas ya no les son útiles o no quieren trabajar más para ellos, el gobierno tiene la capacidad de destruir sus vidas, y amenazar a sus familias; es una dinastía monárquica. Cuba es una Isla llena de esclavos que le sirven a una dinastía”, refirió Larrondo.

“Siempre pensamos que están atados de manos y pies —literalmente— cuando se habla de esclavitud, pero en este caso estamos hablando de una manera creativa de esclavitud, basados en la ley romana, que establecía que los esclavos, no maniatados, eran usados por sus dueños, quienes recibían beneficios por el trabajo de estas personas. A estos esclavos se les ordenaba qué hacer, cómo y cuándo”, y eso es lo que hace Cuba con sus profesionales, denunció el director de Prisoners Defenders.

El emprendedor cubano-español, que colaboró con Oswaldo Payá y ayudó a fundar la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con José Daniel Ferrer, denunció que todo el dinero que el gobierno de la Isla recauda en esas misiones es gastado en propaganda política, esa que usan para seguir vendiendo a la opinión pública la idea de que la revolución de 1959 es un sueño cuando en realidad fue una mentira.

“El gobierno de Cuba es el peor amigo que cualquier país puede tener, y debemos denunciarlo ante las Naciones Unidas y las cortes internacionales, para demostrar lo que es ese gobierno en realidad”, por que todos estamos siendo afectados por ese régimen, aseguró Larrondo.

“Los que dirigen ese país desde 1959 son autócratas, no son socialistas ni comunistas”, y están contaminando América Latina, y “esto está pasando frente a nuestros ojos y debemos pararlo ahora. Tenemos que pararlo ahora”, sentenció.