Lo que Cuba demanda y a todos nos conviene

De

Cuba demanda y a todas les conviene, tener siempre presentes las palabras con que inició Jesucristo su ministerio público:

“

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos”

(Lucas 4:18).

Cristo espera de todos un firme compromiso y que recordemos y vivamos según sus enseñanzas, que sepamos ser buenos samaritanos y que sin temor a la Cruz enfrentemos la maldad y a los malvados:

“…

llegaron unos fariseos, y le dijeron a Jesús: —¡Huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte! Jesús les dijo: —Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos

…”

(Lucas 13:31-32). No olvidemos el Capítulo 25 de San Mateo:

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme”.

Los activistas del Movimiento San Isidro, los presos políticos, las víctimas de la constante represión, los hambrientos y enfermos, los perseguidos y oprimidos esperan hoy que las iglesias y sus fieles no olviden este importante texto bíblico. Hay sacerdotes y pastores, monjas y fieles, que no lo olvidan, pero muchos sí. Muchos piensan y hablan de “las glorias de Dios en el Cielo” mientras ignoran las condiciones que hacen de Cuba un infierno para la mayoría de nuestro pueblo. No es inmiscuirse en “política”, es cumplir con el sagrado deber de todo cristiano de estar del lado del bien y la justicia.