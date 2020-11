MIAMI, Estados Unidos.- Yunior Morales, locutor y presentador de la televisión cubana, criticó la respuesta del régimen cubano a la espontánea manifestación que frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) tuvo lugar este viernes, en solidaridad con el Movimiento San Isidro (MSI).

El gobierno convocó para este domingo un acto en el Parque Trillo, al que asistió Miguel Díaz-Canel, y lo presentó como la respuesta de la juventud cubana a la protesta que frente al MINCULT exigía mayores libertades.

Para Yunior Morales “los que amamos a Cuba no excluimos, no restamos y no dividimos”, escribió en su cuenta de la red social de Facebook, por lo que analizó la concentración oficialista y la de artistas jóvenes, en un texto que tituló “Trillar o dialogar”.

“Si valoras a cada ciudadano vas a cada grupo en busca de salvar y unir. Gran error apreciar nada más al que diga lo que deseas escuchar y teme hacer reclamos. Deberías empezar a rectificar con la humildad de reconocer”, dijo en referencia a Díaz-Canel.

“Desluce mucho que el poder no te haga receptivo, cierres ojos y oídos a los que proponen, opinan, piensan y expresan ideas sin tu compresión, presente con quienes te ovacionan, pero ausente para los que tienen inquietudes”.

“Hay mucho descontento, miseria, represión”, dijo, y se calificó de “otro decepcionado al ver que el sentido de continuidad se reduce a convocatorias alejadas de la espontaneidad”.

Morales asegura que los cubanos son todos “los que tienen la razón o se equivocan, los diferentes en ideologías, incluso esos aduladores hipócritas, fanáticos oportunistas, vividores, corruptos, lejos de los honestos y valientes, pero Cuba la madre que los parió, pujó a los que aspiran, sueñan, basta de ver en todos los anhelos el peligro”.

Para el locutor, que se ha plantado críticamente contar el gobierno, aseguró que el actual gobernante de Cuba haría historia realmente si dialoga “con el opuesto, o algún indeciso, pues tu responsabilidad no es solo para el que crees a tu favor”.

“Fragmentar a un país que sufre no ayudará a crecer y educar en valores humanos, una mala comunicación atrasa y bloquea. ¿Para qué engañarnos ?, no vamos bien si enfrentas a unos contra otros, sumas falta de credibilidad y los errores se multiplican”, concluyó.

Yunior Morales, locutor del Instituto Cubano de Radio y Televisión en varios canales oficialistas, estuvo presente el viernes entre los manifestantes que se reunieron frente a la sede del Ministerio de Cultura, luego de que fuerzas represivas del régimen desalojaran a golpes a los miembros del Movimiento San Isidro que se encontraban desde el pasado 18 de noviembre en huelga, por la liberación del rapero Denis Solís.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.