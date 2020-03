MIAMI, Estados Unidos. – El dictador venezolano Nicolás Maduro volvió a ser objeto de críticas luego de que recomendara públicamente un “brebaje natural” que, supuestamente, prevenía el contagio por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Se trata de un “remedio” compuesto a base de malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel, recomendado al gobernante por Sirio Quintero, un simpatizante del régimen venezolano que se hizo célebre hace varios años al asegurar que al fallecido gobernante Hugo Chávez le habían inoculado el cáncer.

El supuesto doctor hizo llegar a Maduro varios artículos con información que aseguraba, entre otras cosas, que el nuevo coronavirus era “un parásito intracelular procedente de una cepa de larvas del VIH-Sida, cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática”, lo cual ya ha sido desmentida por la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Asoinivic).

Twitter borró la publicación de Maduro en virtud de las normas comunitarias que rigen a la red social y que prohíben la difusión de contenidos falsos.

El hecho fue denunciado posteriormente por el propio dictador chavista en una alocución televisiva.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete (…) Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia (Flores) y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo.”

Maduro ensalzó además la figura de Sirio Quintero, a quien -dijo- invitaría al Palacio de Miraflores para que pudiera contribuir a lucha contra la pandemia en el país caribeño.

Venezuela elevó el lunes a 84 el número de casos confirmados de coronavirus desde los 77 que se habían contabilizado hasta el día previo, informó la vicepresidenta ejecutiva del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en medio de una cuarentena que busca contener los contagios en esa nación.