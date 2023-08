LA HABANA, Cuba. – Vecinos de la barriada de Calleja, en el municipio de Arroyo Naranjo, capturaron, en la tarde noche de este lunes, a un ladrón que asaltó a un joven con un cuchillo durante la compraventa de un refrigerador.

“Por poco mata al primo mío”, aseguró a CubaNet un familiar del asaltado, testigo del suceso. “El descarado este y otro más por poco matan al primo mío, por un poco de dinero”, denunció el joven que también estuvo presente durante la captura.

Uno de los asaltantes fue capturado in fraganti por vecinos de Calleja cuando intentaba esconderse en el patio de una de las casa aledaña al lugar del asalto. Sin embargo, el otro asaltante pudo darse a la fuga.

Tras la captura, los vecinos amarraron al asaltante con una soga y lo mantuvieron acostado en el piso para impedir que escapara. Seguidamente, llamaron a la Policía, que demoró alrededor de 30 minutos en llegar al lugar de los hechos, a pesar de que los vecinos hicieron varias llamadas explicando la gravedad de la situación.

La víctima y su primo habían acudido al encuentro de dos personas con la intención de comprar un refrigerador por el valor de 154.000 pesos. Sin embargo, los supuestos vendedores resultaron ser asaltantes. Uno de ellos sacó un cuchillo e intentó matar al joven para robarle la mochila con el dinero, según el testimonio de las propias víctimas.

“Me tiró a pinchar. Si no me caigo para atrás me mata”, dijo la víctima a CubaNet.

De acuerdo con los vecinos de la zona los dos delincuentes andaban juntos desde alrededor de las 3:00 de la tarde.

“Es evidente que estaban esperando a sus víctimas, estaban sentaditos ahí en la esquinita del Museo Hurón Azul. Los vecinos nos preocupamos porque pensamos que querían robar en alguna casa. Es evidente que el asalto estaba planeado”, apuntó uno de los vecinos bajo condición de anonimato.