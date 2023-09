MADRID, España.- Los viajes en el tren de alta velocidad de la empresa ferroviaria Brightline que conectarán las principales ciudades de Florida comenzarán este 22 de septiembre. El servicio ofrecerá conexiones entre Orlando y varios destinos del sur de Florida, incluidos Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach.

A través de un comunicado emitido este miércoles, Patrick Goddard, presidente de Brightline, declaró: “La apertura de Orlando cumple con nuestro modelo de negocio definitivo. Hemos visto un entusiasmo increíble por parte de las industrias empresarial y turística ansiosas por viajar entre el centro y el sur de Florida”.

Los trenes de servicio regular tardarán unas 3 horas y 30 minutos; y los pasajes pueden adquirirse en gobrightline.com o descargando la aplicación Brightline en iOS y Android.

De acuerdo a la información, por tiempo limitado Brightline ofrece tarifas SMART de ida desde $79 para adultos y $39 para niños. Los grupos de 4+ ahorrarán automáticamente un 25 por ciento adicional en tarifas SMART.

“El servicio SMART ofrece una cómoda opción de clase ejecutiva a bordo con asientos de cuero cosidos a mano, WiFi Starlink de cortesía, múltiples tomas de corriente y USB y una variedad de alimentos y bebidas disponibles para su compra”, precisa el comunicado.

— Orlando International Airport (@MCO) September 13, 2023