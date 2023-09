MADRID, España.- A pesar de que el 20 de agosto pasado las autoridades del Combinado del Este aprobaron la promoción a régimen de mínima severidad del preso político cubano Luis Robles Elizástigui, tres semanas después continúa en la prisión de máxima seguridad.

“Ayer fui a 15 y K (Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones) y allí se me atendió porque estaba yo con la inquietud de que, todavía, aún no se le ha hecho el traslado a Luis para su campamento. Entonces me explicaron que el expediente estaba ahí, en la dirección de 15 y K y que estaban esperando a que se aprobara”, explicó este miércoles a Martí Noticias Yindra Elizástigui, la madre del joven guantanamero.

Allí le dijeron que “tenía que esperar a que se reuniera el ‘órgano’, que es el que evalúa su expediente, es decir, que dice la última palabra”.

Yindra Elizástigui señaló también que Luis Robles está muy preocupado con que aún no se haya realizado el cambio de régimen, pues otros reclusos a los que se les había aprobado ya fueron trasladados de campamento.

Pese a que el beneficio le correspondía desde hace un año, y que le había sido negado en varias ocasiones, en agosto pasado se le otorgó su mínima de campamento.

En esa ocasión su madre, en diálogo con CubaNet, dijo que se encontraba celebrando la buena noticia “después de tanto tiempo de lucha”. Asimismo, agregó que esperaba que el Gobierno cubano siga cumpliendo con todos los derechos de su hijo, lo que incluye la debida atención médica y la evaluación de su libertad condicional cuando corresponda.

De acuerdo con Elizástigui, Luis podría ser ubicado en el campamento correccional de La Lima, en el municipio de Guanabacoa.

Luis Robles Elizástigui fue condenado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse pacíficamente con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja. Dentro del Combinado del Este ha sido víctima de tratos crueles y degradantes, han denunciado sus familiares.