Trasladan a prisión de máximo rigor al preso político Didier Almagro Toledo

MIAMI, Estados Unidos.- El viernes pasado el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue trasladado por órdenes de la Seguridad del Estado a la prisión de mayor rigor de Villa Clara, conocida como el “Pre Tensado”.

El joven rapero y activista se encontraba desde el mes de agosto en la cárcel La Pendiente, cumpliendo una arbitraria sanción de tres años por el supuesto delito de “desorden público”.

Su madre, Maidelin Toledo, denunció que no fue hasta este 14 diciembre que le permitieron a Didier una breve llamada telefónica para comunicar el cambio.

“El régimen lo considera altamente peligroso solo por promover en La Pendiente protestas pacíficas para reclamar los derechos que le son violados a él y al resto de los reclusos”, dijo la señora Cubanet.

Durante estos meses, los familiares de Didier han dado a conocer todos los maltratos que ha sufrido en prisión desde el día de su arresto.

“Mi hijo ha sido reprimido, maltratado, y golpeado; desde que lo encerraron se han ensañado con Nacho por no dejarse doblegar”, lamentó Toledo.

Entre las denuncias figuran los golpes por la cabeza que recibió la noche del 4 de agosto en la unidad de Instrucción Penal de la ciudad de Placetas, por la Brigada Especial de la policía política.

Una semana después los carceleros volvieron a arremeter contra el prisionero, cumpliendo órdenes de la Seguridad del Estado.

“La última vez yo pensé que me lo habían matado, porque me lo ocultaron para que no vieras los moretones. Lo golpearon solo por pedir atención médica. Eso es abusivo y cruel”.

Almagro Toledo fue arrestado el 4 de agosto junto a otros opositores que se unieron a la comunidad para protestar contra un extenso apagón. Todos fueron liberados al día siguiente menos él, que se mantuvo por seis días en huelga de hambre.

En ese entonces fue recluido en La Pendiente, bajo prisión preventiva hasta el 29 de octubre, día en que le realizaron un juicio sin las mínimas garantías al debido proceso.

“La dictadura lo utilizó para ejemplarizar, para que los vecinos sintieran temor de volver a protestar”, declaró Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, a donde pertenece Didier.

“Ellos saben –el régimen cubano– que la gente ya no aguanta más, que por cualquier cosa ya se les arma una protesta en cada esquina y están tratando de contener al máximo un estallido social”, añadió.

Recientemente, el rapero y miembro del Movimiento San Isidro, Denis Solís González, también fue trasladado del centro penitenciario Valle Grande hacia el Combinado del Este, el mayor del país.

La decisión también se considera arbitraria, pues el Combinado del Este es una prisión de máxima seguridad, y Solís solo fue condenado a ocho meses por “desacato”.

