MIAMI, Estados Unidos. — El reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, más conocido como El Taiger, respondió a los “opositores sabrosos” que lo han criticado por querer ir a cantar a Cuba.

En un video colgado en redes sociales, el cantante aseguró que la gente que vive en Cuba “no tiene nada que ver con la política”.

“Tengo intenciones de ir a Cuba a cantar, las tengo y lo voy a hacer (…) La gente no tiene nada que ver con la política, y menos los que viven allí. Entonces, si yo quiero cantarle a la tierra que me vio nacer, la que me dio la vida, lo voy a hacer porque la música es mía”, dijo el Taiger.

El artista dejó claro que los verdaderos opositores no están viendo quien va a cantar a Cuba y quien no, y que esa cacería es cosa de “quienes están arriba de eso en las redes sociales”.

“Ustedes no me pagan los bills, ustedes no me escriben las canciones”, les recordó El Taiger, que ya recibió numerosas por un reciente visita familiar a la Isla, donde residen sus hijas y su abuela.

https://www.youtube.com/watch?v=UgXKnksRFZQ

En ese sentido, el reguetonero dejó claro que mientras tenga familiares en Cuba, seguirá visitando el país caribeño.

“Yo siempre he dado más alegrías que tristezas. Si tú me quieres juzgar por eso, ponme la cruz ahí”, respondió el cantante a sus detractores.

El Taiger también lamentó que muchos cubanos que llegan a Estados Unidos le pidan ahora que no vaya a Cuba a cantarles a quienes no han resuelto sus problemas.

“Y los que no han resuelto que están ahí, mi hermano. Los que no pudieron conseguir 12 000 y 13 000 pesos para venir. ¿Esos no merecen ver al Taiger? ¿Por qué?”, cuestionó el artista.

