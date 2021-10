LA HABANA; Cuba. — “Llevo más de siete meses esperando dos paquetes que envió mi hija desde Estados Unidos: un split de una tonelada y varios artículos para el hogar que no he recibido aún. El trato y la mala información a los clientes son inaceptables”, dijo a CubaNet, Yadira Sierra, una residente en Mayabeque que, como muchos cubanos, se encuentra a la espera de la carga enviada a través de Cubapack.

“Me canso de llamar todos los días y nadie contesta, los dejan descolgados o simplemente dan timbre y nadie atiende las llamadas”, añadió Sierra.

Con el eslogan “garantizamos su mercancía al 100%”, la agencia Cubapack asegura a sus clientes que se responsabiliza por el cuidado y la entrega de la mercancía enviada a través de ellos hacia Cuba.

“Nosotros nos responsabilizamos hasta que el destinatario tenga la mercancía en sus manos, en caso de pérdida o daño se procederá a poner un reclamo y al concluir el mismo se le dará un crédito por el valor de la mercancía y el costo del envío”, anuncia la agencia en su sitio web.

Según Sierra, la realidad es muy diferente: “A los 3 meses tuve que ir personalmente y me recomendaron que fuera a Palco a ver si estaba ahí porque no aparecía. Después de cinco meses y varios viajes a Cubapack, me informaron que ya había llegado, pero que estaba en recepción, que debería esperar a que pasara por aduana, lo que ha demorado otros dos meses y nada aún”.

Por su parte, Yansel González, residente en la Habana, explicó a CubaNet que, “al no existir la posibilidad de los envíos a través de las agencias particulares con las conocidas mulas, Cubapack, que nunca ha brindado un buen servicio, colapsó por la cantidad de paquetes que debía procesar. En mi caso particular me faltaron productos. Hice la reclamación, pero el proceso es largo, costoso y tedioso. Aún sigo esperando sin una solución”.

Recientemente, la Corporación CIMEX S.A. informó que su división Cubapack ofrecerá la posibilidad de solicitar el servicio de entrega de paquetería a domicilio, una nueva modalidad que los clientes no les generan mucha confianza.

“Se le informa a los clientes que tienen el servicio de recogida en los almacenes de Cubapack que tienen la opción de solicitar el servicio de entrega a domicilio, para los paquetes de misceláneas y medicamentos, Puede solicitar el servicio a través de los teléfonos: 7795 9724, 7795 9137. Ext. 1119-1120, 7795 9138, Ext. 1119 – 1120 y 7795 9139. Ext. 1119 – 1120, la tarifa para los envíos de medicamentos o misceláneas es de 40.00 CUP y para los envíos de artículos duraderos la tarifa es de 90.00 CUP”.

“Nadie atiende las llamadas. Si normalmente el servicio de recogida personalmente en los almacenes de Cubapack es un desastre, qué podemos esperar de las entregas a domicilio. Es una total falta de respeto con algo que se paga bien caro y que no funciona adecuadamente”, comentó a este diario Ernesto Gobín, quien lleva más de cuatro meses esperando por medicamentos enviados por esta vía.

Recientemente, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, realizó una serie de visitas a la Empresa Aerovaradero S.A., la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional del Grupo Empresarial Correos de Cuba, el Centro de Agrupe y Desagrupe de la Empresa Transcargo, así como la División Cubapack.

El directivo justificó las demoras explicando que “con la irrupción de la COVID-19 todo se fue complicando por cuenta de las limitaciones de movilidad en todo el territorio nacional y así se nos fue acumulando una cantidad de cargas importante que la población ha estado reclamando”.

