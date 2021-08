MIAMI, Estados Unidos. – El doctor Manuel Guerra reveló este domingo que funcionarios del régimen cubano habían citado a los médicos holguineros que grabaron e hicieron circular un video de protesta por las recientes declaraciones del primer ministro de la Isla, Manuel Marrero Cruz, quien responsabilizó al personal de Salud de las quejas por falta de atención médica en medio de una grave crisis sanitaria.

En una transmisión en directo a través de Facebook, Guerra, uno de los participantes en el video que también reconoce el colapso del sistema sanitario cubano, denunció las acciones contra sus colegas.

“Hago esta directa a modo de denuncia porque desde la mañana estoy tratando de contactar con otros de mis colegas del gremio médico de aquí de nuestra provincia (Holguín) que participamos en un video haciendo una denuncia oficial a toda la falacia que estamos acostumbrados (…)”, dijo, en alusión a las recientes declaraciones de Marrero Cruz.

“Es oficial: logré contactar en este preciso instante con uno de los estudiantes que fueron citados”, apuntó. También especificó que todos los médicos involucrados en el video habían sido llamados al hospital donde “cada uno trabaja respectivamente”.

“Yo estoy aquí en mi casa. Hace un rato atrás hicieron una llamada telefónica al fijo. Hablaron con mi mamá. Preguntaron (…) que si su hijo se encontraba. (…) Cuando fui a atender el teléfono ya habían colgado”, detalló.

Más adelante especificó que no lo habían citado supuestamente porque trabaja en un hospital municipal. “Ya mañana de seguro algo tienen preparado”, dijo.

“Hago esta denuncia públicamente pues estamos acostumbrados a que nos desaparezcan como si por arte de magia se desaparecieran las personas en este país (…). Mis colegas están siendo amedrentados en este momento. No sé qué puede estar pasando porque no me responden el teléfono. Solamente he podido contactar con una estudiante de Medicina y sí están reunidos en la Facultad”, señaló.

En otro momento de su directa, Guerra expresó que los médicos no iban a seguir soportando la intimidación de las autoridades. “No van a amedrentarnos de la misma forma que siempre lo han hecho. No estamos haciendo nada violento. No estamos incumpliendo ninguna medida sanitaria. No somos ustedes que el día 5 de agosto convocaron una marcha para nada productiva en pleno pico pandémico”.

“Queremos una Cuba sana. No queremos más muertes, estamos cansados de que se agote el oxígeno y que salga el primer ministro diciendo que es por culpa de nosotros, de dejadez y por falta de atención. No es así”, terminó.

Este fin de semana Guerra y varias decenas de doctores holguineros hicieron circular un video donde le pedían respeto a Marrero Cruz y justicia con los trabajadores de la Salud. A la vez, los galenos denunciaron el colapso del sistema sanitario y exigieron medios de trabajo e insumos para protegerse y atender a la población.

El pasado 10 de agosto, durante una reunión en Cienfuegos, Marrero Cruz dijo que la falta de medicinas era inferior a “la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez [del personal de Salud], porque [los médicos] no te visitan… Es increíble eso”.

En el video de marras, incluso uno de los jóvenes doctores aludió a las posibles consecuencias de grabar y circular su reacción contra las declaraciones del primer ministro cubano: “Tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al Gobierno. Le tenemos miedo a lo que pueda hacer y de la manera que se pueda interpretar el hecho de que nosotros salgamos a exigir nuestro pleno derecho y el derecho del pueblo a seguir recibiendo una atención médica de calidad”.

