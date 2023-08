MADRID, España.- Ana María García, madre de la presa política cubana y manifestante del 11J Brenda Díaz, no tiene noticias de su hija desde hace más de 20 días.

Ana María García está preocupada por la salud de su hija, que es portadora del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y, pese a ser una mujer trans, el régimen la encarceló en la sección de hombres del establecimiento penitenciario Cuba-Panamá, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas.

“Libertad para mi hija Brenda; 21 días sin saber nada de ella”, denunció la madre este martes desde la red social Facebook.

Asimismo, pidió el fin de las mentiras del régimen de la Isla. “Basta ya de mentiras”, expresó.

La última vez que Ana María García supo de su hija fue el pasado 17 de julio, día de la última visita en la cárcel para enfermos de VIH-SIDA “Cuba-Panamá”, en la provincia de Mayabeque, donde Brenda permanece recluida por su participación en las manifestaciones populares del 11J.

En una denuncia anterior la mujer explicó que no es normal que su hija esté tantos días sin llamarla: “Ella me llama siempre de lunes a viernes. En el tiempo en que ella fue golpeada y la llevaron a celda de castigo, en ese tiempo ocurrió también que estuvo un mes sin llamarme. En otras ocasiones, si se ha pasado una semana, supuestamente, dicen que es que los teléfonos están rotos, pero no entiendo cómo es que en una prisión que es para personas que están enfermas, tienen los teléfonos tanto tiempo rotos y los padres de esas personas no tenemos ningún tipo de comunicación y eso es lo que más me preocupa”.

En mayo pasado Mariela Castro Espín, directora del estatal Centro de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba, dijo que Brenda Díaz se encontraba “muy bien” en la cárcel y que las denuncias por la situación de Díaz forman parte de una “historia sobredimensionada y llena de fantasías”.

Estas declaraciones de la hija del dictador Raúl Castro fueron desmentidas por Brenda y su madre.