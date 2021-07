GUANTÁNAMO, Cuba. — El activista de derechos humanos Dixan Gainza Moré permanece en huelga de hambre en la tercera unidad policial de Monte Carlos, en Camagüey, desde que fuera detenido el pasado domingo 11 de julio tras las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en esa provincia centro-oriental.

María Moré Agramante, madre del opositor, dijo vía telefónica a CubaNet que su hijo participó en la protesta que culminó en el Parque Cristo de la ciudad de Camagüey y que luego fue para su casa, en el número 159 de la calle Calixto García.

Alrededor de las ocho de la noche de ese mismo día Gainza Moré fue detenido en su vivienda por efectivos de la policía y la Seguridad del Estado. Posteriormente, fue conducido hacia la tercera unidad policial, donde permanece hasta hoy.

Tras varios días sin ofrecer información a sus familiares, la policía política permitió que el opositor recibiera una visita. María Moré declaró a este diario que el activista “tiene la vista perdida y un poco débil debido a la huelga”, pero que se encuentran con buen ánimo. También refiere que si lo sueltan el activista va a ir a protestar nuevamente.

Moré supo, además, que su hijo se mantuvo en huelga de hambre y sed desde que fue detenido, pero que ya ha accedido a tomar agua.

Un oficial de la Seguridad del Estado que previamente había accedido a atender a la familia dijo que Gainza Moré estaba recluido porque quería. El agente alegó que ya que ellos le han insistido en reiteradas ocasiones para que deje su labor como activista y que el opositor no hace caso. También explicó que su caso ya pasó para la fiscalía y que puede enfrentar cargos por agresión e incitación para delinquir.

“Dixan no hizo nada, no robó, ni tiró piedras, no agredió ningún policía, no cometió ningún delito. Yo hice una directa para que el mundo se enterara, porque no entiendo. Yo no sé de qué me lo van a acusar porque lo de él son sus ideas, que ni yo se las he podido quitar. Pero yo no entiendo nada. No sé nada. Me dijeron que le van a echar 20 años”, lamentó la madre del activista.

Dixan Gainza Moré es uno de los activistas de derechos humanos más activos de la provincia de Camagüey. En los últimos años se ha dedicado denunciar las violaciones que comete el régimen cubano en contra del pueblo y realizando diferentes acciones de resistencia civil en las calles. Ahora, él y sus familiares están a la espera de que la Fiscalía que tome una decisión.

