MIAMI, Estados Unidos. — El Padre Alberto Reyes Pías, sacerdote católico camagüeyano, denunció públicamente la precaria situación en que se encuentra Cuba y culpó al régimen comunista de la Isla por el calvario que desde hace décadas sufren los cubanos.

“¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no sólo que perdiéramos la libertad sino que esta dictadura durara más de 63 años, arrasando con los sueños de varias generaciones? ¿Para qué ha permitido que tantas personas valiosas huyeran y abandonaran su tierra, muriendo incluso en el intento?”, cuestionó el religioso cubano en redes sociales.

Reyes Pías aseguró que el pueblo cubano ha sido víctima de “sufrimientos profundos”, que pasan, según dijo, por la imposibilidad de “crecer” y tener una vida próspera en la Isla.

Para el sacerdote camagüeyano, Cuba se ha convertido en un “calvario de precariedad, de angustia existencial, de necesidad agobiante”. También expresó que a los gobernantes castristas “no les importa nuestra vida, ni nuestros sueños, ni nuestro presente, ni nuestro futuro”.

“¿Será que no hemos entendido que “no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad”; que la libertad no se mendiga sino que se conquista; que a los que nos gobiernan no les importa nuestra vida, ni nuestros sueños, ni nuestro presente, ni nuestro futuro; que a los que nos han gobernado y nos gobiernan no les importa que mueran nuestros hijos”, expresó.

El religioso también criticó la retórica de la dictadura cubana, que por décadas ha intentado culpa al gobierno de Estados Unidos de los problemas que atraviesa el país.

“¿Será que llevamos años echándole la culpa a un enemigo externo cuando, en realidad, el enemigo está en casa?”.

De igual forma, el Padre cuestionó el supuesto modelo democrático impuesto en la Isla, que llama a la población a “ejercer el derecho al voto” cuando “todo está, en realidad, ya decidido”.

En los últimos años, Alberto Reyes Pías se ha convertido en una de las voces más críticas de la Iglesia católica cubana contra el régimen castrista, hecho que le ha condenado a sufrir el acoso y el hostigamiento de las autoridades.

Ya en noviembre de 2020 el sacerdote camagüeyano denunció la represión que se vivía en la Isla, asegurando entonces que Cuba se había convertido en “una cárcel”.

“Cuba es una cárcel grande donde, si te portas mal, te meten en otra más pequeña. Y como cárcel al fin, nos sentimos controlados. Tenemos miedo a decir lo que pensamos, a decir lo que queremos. Tenemos miedo a que de un modo u otro nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es”, señaló el Padre en aquella ocasión.

