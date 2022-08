MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Ana María García concedió este miércoles una entrevista a CubaNet en la que reclamó la liberación de su hija, Brenda Díaz, una joven trans condenada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

Tras su arresto, Brenda ha sido rapada y obligada a vestir de hombre. En lugar de reconocer su identidad de género, el régimen la ha mantenido en cárceles para hombres y la ha tratado con su deadname o nombre pasado.

“La raparon en la prisión. No quisieron que tuviera su pelo largo. Eso para ella fue un golpe muy duro y para mí también”, lamentó su madre, quien aseguró que lleva “un año y tres meses sin vida (…). Mi vida ha sido un infierno este año entero”, agregó.

No obstante, Ana María García apuntó que seguirá luchando por la liberación de su hija. “Exhorto a todas las madres, a todas las esposas, a todos los hijos de todos los presos que salgamos a la calle, que hagamos algo, para que salgan libres, para que tengamos un país mejor. Ya no me importa nada. No me importa que me metan presa”, aseguró.

Brenda fue detenida cerca de su casa el 11 de julio de 2021 (11J), poco después de los incidentes por los que se le acusa. Inicialmente la Fiscalía le pidió 18 años de privación de libertad, que terminaron siendo 14 por los delitos de atentado y desorden público.

A inicios de agosto se supo que el régimen cubano había ratificado la sentencia de 14 años de cárcel contra Brenda. El órgano judicial indicó que la condena emitida en primera instancia contra la manifestante por los supuestos delitos de desórdenes públicos y sabotaje había sido “legal, justa” y “racional”.

La justicia castrista alega que la joven cubana —que en todo momento fue tratada por su nombre legal— tiró piedras contra una tienda en divisas de su municipio Güira de Melena, entró en el establecimiento con unos manifestantes y robó un ventilador, una olla de presión y confituras.

Además, Díaz fue acusada de haber ingresado a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) y a una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y en ambos sitios habría gritado consignas contra “el sistema político” imperante en la Isla.

