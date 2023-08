MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Adrián Curuneaux, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue conducido este jueves a la prisión de Valle Grande (La Habana) acusado por los delitos de lesiones.

El hecho fue denunciado en redes sociales por el ex preso político José Díaz Silva, presidente de esa agrupación opositora, quien precisó que Curuneaux, de 54 años, llevaba desde el pasado 17 de julio recluido en una unidad de policía del municipio de Playa.

“Todo los días lo detenían y lo soltaban cuando a los matones de la Seguridad del estado y policía les daba la gana, a sus hijos los tenían en puro nervio. No había un día que no le hicieran la vida imposible. No podía salir a buscar alimento para su familia porque ahí estaban los matones esperándolo para darle golpe y torturarlo”, expresó Díaz Silva en su cuenta de Facebook.

Padre de cinco hijos y preso político en tres ocasiones anteriores, Adrián Curuneaux no solo ocupa la vicepresidencia del MONR, sino que también es promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide y uno de los coordinadores del llamado Paro Nacional.

“El régimen asesino, torturador, ladrón, terrorista. Reconocido así por el mundo por tantos asesinatos y desapariciones que tienen antes con Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz, ahora con el payaso de Miguel Díaz-Canel y su banda de delincuentes cobardes”, dijo el presidente del MONR.

Díaz Silva recordó que agentes del régimen habían asaltado recientemente la vivienda de Curuneaux, ubicada en el municipio habanero de Marianao.

“Estos terroristas hace poco se le metieron en su casa y le robaron todo, hasta los instrumentos de trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga abusando con nuestros amigos? ¡Qué rabia! ¡Qué sistema! Hombres y mujeres sin cometer delitos que los manden para prisión y que la mayoría del mundo mire a un lado”.