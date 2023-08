MIAMI, Estados Unidos. — El periodista independiente y ex preso político José Antonio López Piña fue asaltado este viernes dentro de su vivienda por agentes de la Seguridad del Estado, según pudo conocer CubaNet.

Fuentes aseguraron a este diario que sobre las diez de la mañana el reportero fue golpeado y arrastrado por la calle hacia la unidad de policía del poblado El Cristo (Santiago de Cuba). Allí le fue ocupado su teléfono móvil.

López Piña fue interrogado y multado con 4.120 pesos cubanos debido a las constantes denuncias que realiza en redes sociales.

El también activista fue liberado horas después.

En febrero del presente año José Antonio López Piña, que entonces formaba parte de la agencia de noticias Palenque Visión, denunció públicamente el acoso de la policía política del régimen cubano asegurando ser víctima de acoso constante por su labor como reportero.

En diciembre de 2021, agentes del régimen cubano amenazaron al periodista independiente con una pena de prisión de 15 años si no abandonaba el país.

“Yo no voy a aceptar chantajes por parte del DSE. Si toca ir a prisión, iré, porque no tengo vías para salir del país, ni me voy a ir de Cuba de esa forma. Si ellos quieren que deje de reportar las violaciones que cometen contra de su propio al pueblo, pues sería mucho mejor que dejaran de violar los derechos de las personas”, sostuvo el reportero en aquella ocasión.

Días antes de ese suceso, y como parte de la campaña de amenazas y ataques en su contra, a López Piña le colgaron un cartel en la puerta de su domicilio donde se leía: “Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños”.

La acusación más formulada en su contra ha sido la de instigación a delinquir. También ha sido requerido en numerosas ocasiones por el supuesto delito de impago de multas, las cuales el propio López Piña ha considerado excesiva.