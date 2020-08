MIAMI, Estados Unidos. – Este sábado fue liberado Jesús Sánchez Romero, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, luego de más de 60 horas de detención.

CubaNet contactó a Sánchez, quien narró los hechos: “Iba en un camión por Jiguaní y la Policía ordenó al chofer detenerse, entonces me pidieron el carné y me dijeron que estaba detenido”.

“Comencé a manifestarme ante ese abuso, porque además me querían quitar nueve litros de aceite que yo había comprado para cambiar en Jiguaní por alimentos que están escasos en Santiago de Cuba”, detalló.

Según el propio Sánchez, mostró los comprobantes de la compra a los oficiales de la PNR antes de comenzar la protesta, pero se mostraron indiferentes y no solo le ocuparon el aceite, sino que lo golpearon.

“El abuso no fue solo contra mí, sino contra otros a quienes decomisaron aguacates y café, pero se ensañaron conmigo, me echaron gas pimienta, me dieron salvajemente patadas y piñazos”, denunció.

Sánchez asegura que en la unidad policial del municipio los agentes de la PNR le propinaron otra golpiza y lo dejaron sin atención médica hasta este domingo. Mientras tanto, él se mantuvo en huelga de hambre.

“Mi esposa fue hasta allí y le negaron información sobre mi estado y, peor aún, le negaron hacerme llegar los medicamentos que debo tomar diariamente debido a mi afección pulmonar”.

Finalmente, Sánchez fue acusado por el supuesto delito de “acaparamiento” y multado con 1000 pesos (40 dólares).

Antes de tomar un ómnibus con destino a Santiago de Cuba, su provincia de residencia, el opositor se dirigió a un policlínico de Jiguaní, donde emitieron un certificado médico por “lesiones leves” y “contusión” en el ojo izquierdo.

Multa-impuesta a Jesús Sánchez (Foto: cortesía de la autora) Certificado médico entregado a Jesús Sánchez (Foto: cortesía de la autora)

No es la primera vez que Jesús Sánchez Romero denuncia agresiones en su contra. Desde mayo de este año hasta la actualidad ha sufrido al menos tres detenciones violentas y dos allanamientos a su vivienda.

Las fuerzas represivas del régimen le acusan de “acaparamiento”, entre otros supuestos delitos. Sin embargo, los productos confiscados han sido 30 paquetes de detergente, de 125 gramos; 50 mascarillas y ahora nueve litros de aceite.

Según José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACU, la organización suele comprar tales productos por vías legales para ponerlos a disposición de las comunidades santiagueras más necesitadas.

El líder opositor asume que el aumento de la represión contra Sánchez se debe a “su destacada participación” en los proyectos sociales que la UNPACU lleva a cabo entre los grupos más vulnerables de la comunidad.

Desde La Habana, Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital de la Isla, también reportó el hostigamiento contra varios de los miembros de la organización.

El pasado 7 de agosto, dos miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, Lázara Eriberta Sánchez Germán y Alberto Aguilar Acosta, fueron citados y amenazados con ir a prisión si no abandonaban su militancia en el grupo opositor.

Por su parte, entre el 6 y 9 fueron detenidos los activistas Alberto Valdez Alfaro y Jorge Félix de los Reyes. El primero de los dos opositores fue liberado tras 24 horas de arresto con una multa de 30 pesos, mientras que el segundo continúa en la Unidad Policial de Zanja y se mantiene en huelga de hambre, según fuentes cercanas al caso.