MIAMI, Estados Unidos.- La Liga de Campesinos Independientes cubanos y el capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) publicó una carta abierta en la que se solidarizan con el escritor y ensayista Pedro Armando Junco López, a quien expulsaron la pasada semana de la UNEAC luego de que este criticara las más recientes decisiones económicas del gobierno de la Isla.

Las dos organizaciones aplaudieron “la valiente defensa pública” que hizo el escritor de medidas que los trabajadores agrícolas “han estado reclamando a través de la campaña ‘Sin campo no hay país’, que tiene como objetivo garantizar la alimentación a las familias cubanas y evitar que la hambruna se apodere de la nación”.

En la misiva, donde pidieron además libertad para importar y exportar sin mediación del Estado, la eliminación, al menos por una década, de los impuestos a productores y procesadores de alimentos y la entrega de los títulos de propiedad permanente de las tierras, aseguraron que “es doloroso ver cómo pretenden castigar a una persona decente por decir, en voz alta y de frente, de manera constructiva, lo que todo el país piensa y comenta”.

Los campesinos independientes dijeron a Junco que al igual que él “también hemos hecho públicas nuestras ideas y soluciones a esta crisis de forma respetuosa. Pero el gobierno hasta ahora pretende ignorarlas. Prefiere anunciar curitas de mercurocromo que les den buenos titulares de prensa en vez de optar por la inevitable cirugía mayor que se requiere para conjurar la hambruna que ya se avecina”.

Pedro Armando Junco publicó la semana pasada una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que criticó la segregación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras y alentó al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen para nutrir al pueblo. La respuesta del gobierno fue expulsarlo de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

“Ayer lunes 3 de agosto se presentaron en mi casa dos funcionarios de la Unión de Escritores para notificarme la separación definitiva de este organismo, ‘por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la UNEAC’. Como todos mis seguidores pueden imaginar, esto ha sido en respuesta al atrevimiento de escribir una carta pública, mediante Facebook, al presidente Díaz-Canel”, escribió Junco cuando fue notificado de la decisión.

Esteban Ajetes, presidente de la Liga de Campesinos Independientes, expresó en entrevista a Radio Televisión Martí su “agradecimiento y respeto al escritor y deseó que muchos cubanos alcen la voz para que juntos podamos tener una Cuba mejor”.

Así mismo, Osmel Ramírez, periodista y campesino de Mayarí, Holguín declaró que “Junco no solamente ofrece la visión de un intelectual, sino que da una visión integral sobre la libertad que necesitamos los cubanos para que nuestra economía avance. Pide que dejen al pescador pescar y dejen al campesino producir y que cada cual pueda vender a quien quiera y que cada cual pueda comprar a quien quiera, que el Estado deje de mediar, de manera intrusa, porque la mano del Estado, al nivel que en Cuba interviene, solamente obstaculiza la productividad del país, obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas, obstaculiza que funcione correctamente la economía y que tengamos un mercado normal”.

“Y por eso, no solo los grupos independientes de campesinos debieran apoyar las palabras de Pedro, todo el mundo debería sentirse identificado porque toca a todos y demanda lo que Cuba necesita”.

Finalmente, la carta de la Liga de Campesinos Independientes y de la FLAMUR asegura que no se resignarán “a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. No vamos a aceptar un NO por respuesta a nuestras cinco demandas. Los guajiros hablamos claro”.