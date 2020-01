Madre de activista golpeado por policías en Cuba pide visa humanitaria

SANTIAGO DE CUBA.- El pasado jueves resultó detenida la expresa política Yolanda Carmenate Fernández, madre del activista cubano Cristian Pérez, luego de salir de casa de unos amigos, en el Reparto Buena Vista, con unos medicamentos para su hijo.

Yolanda reside en Las Tunas, es promotora de Cuba Decide y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), al igual que su hijo, Cristian Pérez, expreso político que ahora mismo se encuentra bajo licencia extrapenal.

Yolanda Carmenate fue conducida a la Tercera Unidad Policial de Las Tunas, y allí la mantuvieron cinco horas sin decirle los motivos de su arresto. “Fui a la casa de un amigo y cuando llegué había como seis oficiales de la Seguridad del Estado”, cuenta la señora de 62 años de edad, “fui a buscar un poco de mentol y algunos calmantes porque mi hijo no para de quejare de los dolores, y no le han querido recetar nada en el hospital”.

La ex presa política cubana trata de librar otra batalla junto a su hijo, quien actualmente se encuentra en un delicado estado de salud. Cristian Pérez fue detenido el 12 de agosto de 2019 cuando se encontraba camino a un mercado de Las Tunas, ese mismo día, en un juicio sumarísimo, le fue revocada una sanción de prisión domiciliar y obligado a cumplir un año de cárcel por el delito fabricado de desobediencia.

Pero esto no fue lo peor que ocurrió ese día, durante la detención, los oficiales a cargo le propinaron una golpiza que le afectó severamente el brazo derecho y también la pierna. Como método de tortura, relata el opositor, las autoridades del penal demoraron 40 días para concederle atención médica.

Casi cuatro meses después, luego de las incansables denuncias de su madre y de la organización, le concedieron una licencia extrapenal temporal que vence el 8 de mayo, fecha en la que supuestamente debe estar recuperado físicamente y en condiciones de regresar a cumplir los tres meses restantes de su condena.

Según explicó en aquel entonces Yolanda Carmenate, las autoridades del penal donde se encontraba recluido Cristian Pérez plantearon que la fractura del brazo era patológica, y que sus dolencias en las piernas eran por un tumor, con la intención de evadir responsabilidad.

“No tenemos la certeza de que haya existido tumor desde el principio como ellos dicen. Es posible que sí lo tenga actualmente, pero eso no los exonera de culpas, lo que sí es cierto es que mi hijo fue sometido a torturas físicas y psicológicas, y esas torturas empeoraron su enfermedad”.

Luego de que Cristian fuera puesto en libertad acudió a recibir atención médica. En las primeras semanas no contaba ni siquiera con los antibióticos para tratar la infección que tenía en el brazo. “Aún ese brazo está feo, no se cura, primero dijeron que tenía cáncer en los huesos, ahora dicen que tiene un tumor en el brazo y uno en el fémur, cambian de resultados con ligereza, no veo que hay un tratamiento médico serio, y ni siquiera le están recetando analgésicos”, denunció la madre del activista.

“De 76 kg que pesaba está en 52 kg, no se vale por sí mismo, el brazo no le ha sanado desde que se lo operaron hace como cuatro meses, llora el día entero de dolor y yo no sé qué hacer”, se lamenta Yolanda.

“Quiénes ven a Cristian ahora no lo reconocen, está destruido, y los médicos en Cuba están al servicio de la dictadura. Entró sano a prisión, lo golpearon, lo torturaron, lo atendieron cuando les dio la gana y me lo han matado en vida. Yo suplico misericordia, yo le ruego a los que pueden ayudarnos que lo hagan, mi hijo necesita una visa humanitaria, mi hijo no es un delincuente, es opositor pacífico, fue víctima de la represión cruel de un régimen abusador, criminal y violador de los derechos humanos”.