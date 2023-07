Ciudad de México, México.- Los artistas que trabajan como animadores en los hoteles ubicados en Cayo Santamaría, Villa Clara, no han recibido su salario en los últimos meses. Así lo confirmaron varias fuentes en condición de anonimato al medio independiente 14ymedio.

“Los que trabajamos en el hotel Meliá Cayo Santa María llevamos ya más de dos meses sin que nos paguen. En el Grand Aston Las Brujas nos deben dos meses enteros, en el Grand Sirenis también. Mientras que en el Playa, del que el Gobierno cubano se jacta de ser dueño sin compartirlo con ninguna firma extranjera, no nos pagan desde mayo”, lamenta el artista afectado.

Dicha fuente expuso la desprotección que sufran pues no tienen amparo de la empresa que los representa para reclamar sus derechos. “Esas empresas no hacen nada. ¿Qué van a poder hacer por nosotros si son del Estado?, sentenció.

“Cuando yo, como director de mi agrupación, voy a la Empresa de la Música a demostrar que se está cometiendo una ilegalidad, la respuesta es siempre: ‘¿Quién demanda a Gaviota?'”.

En su lugar le recomiendan que no denuncie nada en redes sociales y esperen.

El reporte de 14ymedio también denuncia que los animadores deben trasladarse desde sus lugares de residencia, algunos muy alejados de la cayería y que no se les garantiza comida.

Una bailarina de 22 años que trabaja en uno de los hoteles gestionados por Meliá en el Cayo Santa María contó a 14ymedio que tuvo que pedir una licencia en mi empresa artística, porque llevo tres meses sin que me paguen y yo tengo un niño chiquito, no puedo estar trabajando sin recibir un centavo”.

“Al principio nos dijeron que era una cuestión organizativa, que Meliá estaba negociando algunos contratos con la empresa que nos representa, porque eran acuerdos que se habían hecho en un momento en que se creyó que el nivel de ocupación iba a ser uno que, al final, no se ha logrado alcanzar”, añade.

La empleada apunta que ella debe ejecutar su función haya cien personas o una. “Si el hotel no ha logrado recaudar lo que pensaba la gerencia, no puede ser que las culpas las pague yo y no reciba lo que me deben”, reflexiona.

Cayo Santamaría es uno de los destinos más lujosos dentro de las playas cubanas, pero al igual que el resto del país, no logra recuperarse. Según datos publicados recientemente por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), Cuba recibió 1.441.362 viajeros internacionales entre enero y mayo de este año.

Si bien esta cifra supone un 177 % más que en el mismo período de 2022, aún sigue estando muy por debajo de los números registrados antes de la pandemia.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.