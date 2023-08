LA HABANA, Cuba. – Las autoridades de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este aprobaron la promoción a régimen de mínima severidad del preso político Luis Robles Elizástigui, quien fuera condenado en 2021 a cinco años de privación de libertad por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja.

“Ayer domingo [20 de agosto] no le tocaba teléfono a Luis, pero por medio de otro compañero al que le tocó me informó que se le otorgó su mínima de campamento”, dio a conocer a CubaNet la madre del preso político, Yindra Elizástigui Jardines.

Pese a que el beneficio le correspondía desde hace un año ―por el tiempo transcurrido en la cárcel―, las autoridades carcelarias cubanas habían respondido negativamente a la solicitud de cambio de régimen.

En su diálogo con CubaNet, la madre del joven dijo que se encontraba celebrando la buena noticia “después de tanto tiempo de lucha”. Asimismo, agregó que espera que el régimen siga cumpliendo con todos los derechos de su hijo, lo que incluye la debida atención médica y la evaluación de su libertad condicional cuando corresponda.

De acuerdo con Elizástigui Jardines, Luis podría ser ubicado en el campamento correccional de La Lima, en el municipio de Guanabacoa.

Recientemente, la entrevistada mostró preocupación por el deterioro de la salud de su hijo, que padece de hemorroides y problemas renales.

Yindra Elizástigui Jardines tampoco se encuentra bien de salud, además de ser hipertensa y diabética, en el mes de mayo sufrió, por segunda ocasión, un accidente cerebrovascular isquémico debido, según dijo, “a las injusticias que se cometen con Luis”.

“Yo no he ido ni a las visitas en el Combinado para que mi hijo no se preocupe, no me vea en este estado y haga una locura. Lo único que pide esta madre enferma es que se cumpla con su mínima de campamento, que es su derecho”, concluyó.

Luis Robles Elizástigui fue sancionado por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Dentro del Combinado del Este ha sido víctima de tratos crueles y degradantes, han denunciado sus familiares.