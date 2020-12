Liberan a preso político Roilán Álvarez Rensoler luego de 30 días en huelga de hambre

MIAMI, Estados Unidos. – Este viernes, luego de 30 días en huelga de hambre, fue liberado en Cuba el opositor Roilán Álvarez Rensoler.

Álvarez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, había sido condenado el 5 de noviembre a un año de privación de libertad por los supuestos delitos de “acaparamiento”, “desacato” y “atentado”.

Desde ese día se mantuvo en huelga de hambre en una celda de castigo de la prisión Mar Verde.

“La celda estaba sucia, me tenían en condiciones infrahumanas. Me dejaron completamente desnudo y le echaban agua a la celda conmigo dentro. Sufrí maltrato psicológico y físico. Acuso a la dictadura por todo lo que he sufrido”, fueron las primeras palabras del expreso político desde la sede del grupo en Altamira, Santiago de Cuba.

El activista, muy deteriorado físicamente, también agradeció a su organización y a todas las personas que dentro y fuera de Cuba se solidarizaron con su causa.

“Sin el apoyo recibido no hubiese sido posible salir de las mazmorras de la dictadura. Viva la UNPACU y viva Cuba libre”.

El jueves, sus hermanas fueron arrestadas por protagonizar una protesta en el céntrico Parque Céspedes y liberadas a altas horas de la noche. Al otro día, fueron citados a interrogatorio Arianna Álvarez, hermana de Roilán, y su esposo Gabriel Quiñones, con el objetivo de que cesaran su apoyo al opositor.

Por otra parte, todavía pesa sobre Álvarez Rensoler una condena de 18 meses por el delito de “desobediencia” impuesta en septiembre pasado.

Aunque Roilán fue puesto en libertad, el tuitazo convocado por UNPACU y Cuba Decide para este sábado 5 de diciembre a las 7 pm a favor del activista, se mantiene para exigir la liberación de todos los presos políticos.

