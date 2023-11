MIAMI, Estados Unidos. — Lázaro Rodríguez y Merly Caridad Torres, una pareja de cubanos que se encuentra en México, recuperó a su bebé luego de que este pasara cinco días retenido por oficiales de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según contó Rodríguez a CubaNet, él y su esposa arribaron a México de manera irregular hace poco más de dos semanas. El bebé, Matteo José Rodríguez permaneció en Cuba debido a que presentó problemas con su pasaporte. Luego, sus padres prefirieron abandonar la Isla sin el menor, para no arriesgarlo en una travesía.

“Nosotros llegamos aquí como hace 15 o 20 días. Entonces, mandamos al niño atrás, porque no queríamos arriesgarlo en travesía”, dijo Rodríguez a CubaNet.

El joven señaló que, gracias a la venta de una moto que tenía en Cuba, pudo financiar el viaje de su hijo a México. El menor viajó al país azteca en compañía de Maira Casado, madre de Lázaro, quien reside de forma permanente en Estados Unidos. Fue entonces cuando comenzó el drama.

A inicios de noviembre, Maira Casado y su nieto viajaron desde La Habana a Ciudad de México en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús. Lázaro los esperó en el aeropuerto, sin embargo, no aparecieron a la hora indicada.

“Cuando llegó al aeropuerto fuimos para allá. Me metí desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. Pregunté a las personas que estaban allí, mostré fotos de el niño y de la abuela. Pregunté a Viva Aerobús y no me dijeron nada, me trataron mal, eran malas personas. Luego pregunté en Migración y me atendieron bien, pero tampoco me supieron decir”, dijo Rodríguez a este diario.

El cubano denunció que durante la estancia de su hijo y su madre en Migración, ambos fueron maltratados por los funcionarios mexicanos.

“El niño salió de allí flaquísimo. A mi mamá la maltrataron psicológicamente. Cada una hora la sacaban a declarar. Le hicieron mostrar todas nuestras conversaciones de WhatsApp. Le dijeron que me iban a deportar y veinte mil cosas más”, agregó.

Abogados contactados por Lázaro Rodríguez y Merly Caridad Torres lograron resolver un amparo para que el menor y su abuela pudiesen salir de Migración. A pesar de ello, los oficiales no dejaron de presionar a Maira Casado para que no lo firmara.

Felizmente, el menor y su abuela lograron salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Actualmente, Lázaro Rodríguez, Merly Caridad Torres intentan regularizar su estatus migratorio —y el de su bebé— en México a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

