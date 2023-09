MIAMI, Estados Unidos. – Migrantes cubanos varados en Tapachula denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México no les permite tomar vuelos hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde tienen citas programadas por la aplicación CBP ONE.

De acuerdo con un reporte del medio local Diario del Sur, los cubanos afectados señalaron que no entienden por qué las autoridades migratorias no les dejan tomar un vuelo arguyendo que las citas de CBP ONE fueron canceladas.

En ese sentido, los migrantes desmintieron la supuesta cancelación manifestando que las citas seguían llegando a través de la aplicación.

La cubana Miladis Calzado, citada por el medio mexicano, comentó que esta situación no solo los expone a perder su cita, sino que los deja a merced de secuestradores.

“Irnos en autobús es arriesgarnos a que nos coja algún cartel de México e irnos con muchos problemas en el camino a la frontera, pues es muy peligroso para los migrantes que buscamos llegar a los Estados Unidos”, expresó Calzado.

Asimismo, la cubana mencionó otros problemas del viaje por carretera como el tiempo que tardan en llegar y las interrupciones provocadas por las propias autoridades.

Otra cubana identificada como Adilen Fernández, también varada en Tapachula, dijo que por la reciente prohibición hay miles de personas aglomeradas en la ciudad.

“Las agentes de Migración solo dicen que no nos van a dar el permiso y así de sencillo quieren que nos quedemos callados, pero si ellos no nos dan los permisos vamos a tener que movernos en caravana porque no hay otra manera de salir de Tapachula”, precisó Fernández.

Mientras muchos cubanos se aglomeran en la frontera sur mexicana como punto intermedio en su camino hacia Estados Unidos, otros miles eligen pedir asilo en el país centroamericano.

Esta semana trascendió que los migrantes de Cuba se encuentran entre los grupos que más solicitudes de asilo han realizado en México entre enero y agosto de 2023, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estadísticas de la INM confirman que 10.192 cubanos han pedido refugio en ese período.

Tapachula reúne entre el 50% y el 60% de todas las solicitudes de refugio en México, por lo que las oficinas de la COMAR en ese territorio enfrentan mayor presión.