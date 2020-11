“Pensar diferente y el derecho a la libre expresión no te hace enemigo”

MIAMI, Estados Unidos.- El actor cubano Erdwin Fernández mostró su malestar e indignación ante el criterio del gobierno de la Isla de que todo aquel que tenga una “opinión diferente” está pagado por EE.UU. o por cualquier otro país.

En una publicación este domingo en su página de la red social de Facebook cuestionó si “¿es que acaso el cubano es un títere, es una marioneta, no piensa, no razona? ¿Somos tan pobres de espíritu? Es la peor ofensa que he escuchado”, escribió.

“Podemos pensar distinto, pero el que afirme eso del cubano, sin pruebas, es un cobarde. Si alguien tiene la maravillosa culpa por pensar distinto, de no estar de acuerdo, de ser individuos, no manada” es, dijo, “la lógica del comportamiento humano”.

“Creer que casi 12 millones de personas tienen que pensar igual es absurdo” y “poner en ese plano a cualquier cubano que opine diferente es faltarle el respeto”, escribió.

“La diferencia de opinión es avance, desarrollo, humanidad. Lo primero que aprendí de pequeño de José Martí: ‘Yo soy un hombre sincero….’”, sentenció.

El pasado viernes 27 de noviembre, justo cuando cientos de jóvenes se plantaron frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) exigiendo a las autoridades que los representan respuestas ante el desalojo violento que sufrieron opositores y miembros del Movimiento San Isidro la noche antes, Fernández aseguró también en Facebook la necesidad de dialogar y no permitir la violencia.

“Abrirse al diálogo, escuchar, conversar, la libertad de pensamiento y expresión, el amor entre los cubanos; no permitir que la violencia, la agresión física y de palabra, las malas costumbres, los gritos, la chusmería y la intolerancia sean parte de nuestra sociedad, que nuestros niños y jóvenes crezcan en el respeto a la opinión ajena y diferente, en paz y armonía, es el camino”, manifestó.

“Espero de corazón que todos esos jóvenes que están frente al Ministerio de Cultura sean recibidos y escuchados, y que toda solución sea pacífica. Pensar diferente y el derecho a la libre expresión de forma respetuosa no te hace enemigo”, sentenció.

La masiva manifestación que tuvo lugar hasta horas de la madrugada del sábado 28 de noviembre exigía que se respetaran la libertad de expresión y de creación. Los presentes en la convocatoria, espontánea e inédita, también mostraron su apoyo al Movimiento San Isidro, y exigieron que se revisara el caso del rapero contestatario Denis Solís, acusado de “desacato” y condenado a ocho meses de prisión por ello.

