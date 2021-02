MIAMI, Estados Unidos.- La senadora colombiana María del Rosario Guerra pidió este martes que Cuba extradite a los miembros de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en su territorio, luego de que el embajador de Cuba en Colombia advirtiera de un supuesto atentado terrorista que dicha organización guerrillera preparaba en Bogotá.

“Cuba no solo es albergue para terroristas, sino que los protege. ¿Si la inteligencia de ese país tiene información tan sensible para otro país por qué no persigue, captura y extradita a los responsables, a los terroristas?”, dijo la legisladora, según una nota de RCN Radio.

Aunque algunos altos funcionarios del gobierno colombiano dudan, como es el caso de Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz, de la veracidad de las declaraciones del embajador cubano, varios congresistas ya han comenzado a hacerle exigencias no solo a ese grupo, cuya delegación se encuentra en La Habana, sino también al gobierno castrista.

El senador Juan Diego Gómez aseguró que “se trata de una denuncia muy diciente por parte de Cuba. Sin embargo, esto requerirá que se maneje al más alto nivel diplomático y de la jefatura de Estado en Colombia. Mientras tanto, Cuba debería ir avanzando en declarar al ELN como un grupo terrorista. Lo que aspiramos es que en los próximos días se pronuncie el gobierno cubano sobre estos hechos y el gobierno colombiano proceda de la misma manera”,

De acuerdo a la nota de RCN Radio, el senador Roy Barreras pidió claridad sobre el mando que tienen los máximos jefes de la guerrilla que se encuentran en La Habana, y cuestionó si estos dirigentes continúan mandando o no en las filas de este grupo.

“Los miembros del comando central del ELN que están en Cuba tienen la obligación de descalificar y desautorizar cualquier amenaza o atentado contra la ciudadanía; o mandan o no mandan. Si mandan, deben abortar cualquier atentado terrorista cobarde y si no mandan y alias Pablito y demás dedicados al narcotráfico hacen lo que les viene en gana, pues significa que los miembros de ese comando no tienen ninguna capacidad ni para orientar la paz, ni para orientar la guerra”, indicó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.