AREQUIPA, Perú.- Yoandra Quesada, uno de los seis médicos que fueron enjuiciados en Granma por la muerte de un paciente, dio su testimonio sobre los hechos y circunstancias del incidente.

Un audio de la cirujana, publicado en las redes por el periodista Ernesto Morales, da cuenta de la escasez de insumos y otros recursos esenciales en los hospitales de Cuba, particularmente en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde laboraba.

Según sus declaraciones, el paciente en cuestión era un joven de 23 años que llegó al hospital el día 17 de diciembre de 2021 caminando y acompañado, mostrándose además comunicativo y orientado.

En un primer momento, fue examinado por el doctor Ristian Solano, encargado de la estancia, a quien le dijo que se había caído de una moto.

“Claramente el no quería que se supiera otra cosa, porque tú sabes que la policía iba a controlar el hecho del accidente e iba a haber imputaciones diferentes sobre él, dígase quitarle la licencia”, dijo Quesada.

La doctora refiere que ella se involucró con el caso a la hora de entrar al salón, cosa que hizo “sin demora” o “ninguna morosidad”. En el contacto inicial con el joven, lo primero que le vino a la mente fueron sus hijos.

“Son 23 años, mi hijo tiene 23 años. Yo soy médico, pero soy madre. Veo mis hijos en él. Me volví como loca. ‘¿Qué te pasó mi amor?’, le digo”.

El muchacho ya temeroso por la situación y su salud le cuenta que había sufrido un accidente mientras manejaba a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.

Una vez en el quirófano la galena explica que no había aspiración porque el equipo no servía, no había sonda vesical, ni tampoco levine, un insumo “indispensable” para la operación que pretendían realizar.

“Conseguimos un levine. Las suturas no las buscó ningún familiar, todas se las puse yo (…) porque el salón, el hospital y el resto administrativo ninguno tenía de nada. Porque en el hospital no hay de nada, no hay cara, no hay corazón, no hay disciplina humanitaria. A nadie le importa nada, no tengo palabras para describírtelo”, resalta la cirujana.

En medio de esas circunstancias y otras dificultades, la operación se llevó a cabo con los escasos capitales disponibles y otros insumos que pudieron conseguir los médicos. El joven salió del salón a recuperarse y eventualmente falleció.

“¿Qué ellos nos están imputando a nosotros?”, cuestiona Quesada con relación al juicio. “Los fiscales de aquí no saben ni pi#$*, pero tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude o apoye. El 98% de las pancreatitis post traumáticas fallecen”.

De acuerdo con una publicación en Facebook del médico exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre, el joven fallecido era hijo de un “peje gordo”, razón por la cual el caso de los seis médicos granmenses escaló a un proceso judicial con penas de dos y tres años de privación de libertad.

No obstante, las autoridades de Bayamo habrían difundido entre los médicos de la provincia un informe que niega que se haya dictado sentencia.

Asimismo, un reciente comunicado de la Dirección General de Salud en Granma afirma que el caso se “encuentra pendiente de sentencia”, una realidad que contrasta con las palabras de los propios juzgados.

“Ayer con aquella cara tan fuerte y dura se para aquella fiscal y habla de ‘dos años de privación de libertad para Rafael, dos para Yoandra, dos para Henry, tres para Ristian y dos para los otros dos muchachos’. ¡Ay! Porque ellos le vieron el menor grado de implicación como que dos años de correccional no son dos años de prisión también”, asevera Quesada.

Las contradicciones entre los discursos oficiales responden al rechazo que ha generado el juicio entre el gremio de salud en la Isla y la población. Ello ha asustado a las autoridades, sostiene Figueredo Izaguirre.

Ante la compleja realidad que atraviesan los seis profesionales, la doctora señala elo decepcionados que están muchos de los médicos con el sistema cubano.

“El servicio de cirugía no tiene cirujanos ya. ¡No tiene! Porque todo el mundo se le quiere ir. No tienes médicos en medicina interna, no tienes otorrino y no tienes a nadie. Tus compañeros se van y estás trabajando solo. Solo y sin materiales, exponiéndote a que te mate un día un familiar desesperado”, expresó entre lágrimas.

