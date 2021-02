APLP denuncia 17 agresiones a periodistas cubanos en el mes de enero

MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció en su más reciente informe, correspondiente a enero de 2021, un total de 17 agresiones a periodistas independientes, entre los que se encuentran 9 hombre y 8 mujeres.

“Los atentados a la libertad de prensa y de expresión son permanentes. El régimen viola de forma impúdica su propia Constitución”, dijo la asociación, que recordó la posibilidad de que existan, más allá de los contabilizados en su informe, otros casos de agresiones por parte del gobierno cubano.

A continuación, enumeramos los periodistas independientes cubanos que fueron agredidos, acosados o detenidos arbitrariamente por el régimen castrista:

Héctor Luis Valdés Cocho: La Habana, periodista de ADNCuba. Fecha de los incidentes: Días 4, 27. Fue expulsado de la vivienda que arrendaba por presiones de la policía política al arrendatario. Arrestado de manera violenta el 27 de enero junto a otros colegas, casi una treintena de jóvenes artistas y escritores, en las afueras del Ministerio de Cultura.

Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidyz Frómeta Polanco: La Habana, periodistas freelancers. Fecha del incidente: Día 7. “Un oficial de la Seguridad del Estado (Policía Política), que ni siquiera dijo su falso nombre, nos comunicó que teníamos un Acta de Advertencia por Instigación a Delinquir, algo que no firmamos”.

Iliana Hernández: La Habana, periodista de CiberCuba. Fecha de los incidentes: Días 7 y 27. Citada personalmente por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su zona de residencia para un lugar conocido como La Casona. Desde el día 27 está en detención domiciliar, aunque ninguna autoridad judicial lo ha ordenado.

Yoani Sánchez: La Habana, periodista de 14yMedio. Fecha del incidente: Día 12. Fue atacada en el Noticiero Nacional de Televisión, y calificada de mercenaria y de estar al servicio de Estados Unidos.

Laura Perdomo Pérez: Santa Clara, provincia Villa Clara, periodista freelancer. Fecha del incidente: Día 12. “El oficial que me interrogó, llamado Ernesto me dijo que no podía entrevistar a nadie en la calle, que yo era una mercenaria trabajando para dañar el prestigio de la revolución, y que, si veía publicado sobre eso, mi familia lo pagaría muy caro, que ellos sabían bien lo que a mi me dolía”.

Carlos Manuel Álvarez: La Habana, periodista de El Estornudo. Fecha del incidente: Día 13. Álvarez, junto a otras personas, fue víctima de la embestida del Noticiero Nacional de Televisión en un reportaje donde se atacó su integridad personal.

Rodrigo Alejo Paredes: Santa Clara, provincia Villa Clara, periodista freelancer. Fecha de los incidentes: Días 15 y 19. Fue arrestado por agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria cuando pretendía cubrir una protesta de trabajadores por cuenta propia frente a la sede provincial del Partido Comunista (gobernante). “Me detuvieron al salir de mi casa, me introdujeron en un auto policial. Me liberaron cuatro horas después, cuando ya la protesta había concluido. Después recibí una citación para el día 19, para que me presentara ante la Seguridad del Estado y me amenazaron con meterme preso por mis actividades periodísticas”.

Yuniur Berges González: Bayamo, provincia Granma, periodista de: Observatorios de Derechos Económicos (España). Fecha de los incidentes: Días 18, 27. El capitán Leandro y primer teniente Miguel, lo citaron para la Unidad de Instrucción Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado. “Cuando llegué me dijeron que el teniente coronel Daniel, quien me había mandado a citar, no se encontraba, que me citarían nuevamente. No me han vuelto a citar. Pero el día 27 tuve seguimiento”.

Roberto Rodríguez Cardona: Bayamo, provincia Granma, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 19. Agentes del régimen quisieron obligarlo a presentarse una hora más tarde en la Unidad de Instrucción Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado. “Al exigirle mi derecho a ser informado de la citación con 24 horas de antelación, me amenazó con ser detenido”.

Yoe Suárez: La Habana, periodista de Diario de Cuba (España). Fecha del incidente: Día 26. Interrogado por tres oficiales de la Policía Política en la estación policial de Siboney. “El interrogatorio duró más de una hora, participaron los oficiales que dicen nombrarse René y Jhonatan, y otro que dijo ser especialista y llamarse José Antonio. El punto fueron mis publicaciones en redes, dijeron que yo había mantenido un perfil bajo, pero que hace un tiempo para acá mi activismo era mayor, preguntaron si tenía intención de emigrar, y calificaron a Diario de Cuba como ‘plataforma subversiva’, y que mientras siguiera escribiendo para Diario de Cuba continuaría ‘regulado’ (prohibición de salida del país). Cerraron diciendo que ´podían procesarme por ‘mercenarismo’”.

Luz Escobar: La Habana, periodista de 14yMedio (diario digital). Fecha del incidente: Día 26. Bajo arresto domiciliar durante cinco días, desde el 26 hasta el 31. La prohibición de salir de su casa se sostuvo con la vigilancia permanente de uno o dos agentes de la Policía Política en la entrada del edificio donde reside.

Camila Acosta: La Habana, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 27. Detenida sobre las nueve de la mañana cuando se dirigía a hacia el Ministerio de Cultura. La periodista fue arrestada por un agente de la Policía Política. El represor, se escucha en un video subido a las redes, amenazó a Acosta con procesarla por un delito de desacato. Fue conducida a la estación de Infanta y Manglar, municipio Centro Habana. El arresto se prolongó por varias horas. A partir del día 27 y, hasta el cierre del mes, agentes de la Policía Política se mantuvieron apostados frente a la vivienda de la periodista para impedirle salir.

Mauricio Mendoza: La Habana, periodista de Diario de Cuba. Fecha del incidente: Día 27. Fue agredido mientras reportaba en directo por el ministro de Cultura Alpidio Alonso, en las afueras del MINCULT. Alonso de un manotazo le arrancó el teléfono celular. Tras ese hecho, fuerzas combinadas de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria, arrestaron, con violencia, a todos los presentes. Mendoza fue trasladado, junto a los demás jóvenes, a Infanta y Manglar, municipio Centro Habana, interrogado y amenazado con ser presentado a los tribunales por un delito contra la Seguridad del Estado.

Alfredo Martínez: La Habana, periodista de Tremenda Nota. Fecha del incidente: Día 27. Informó en redes sobre agresiones físicas sufridas durante el enfrentamiento de la Policía Política y funcionarios del Ministerio de Cultura contra artistas y periodistas concentrados frente a la sede de esa entidad gubernamental. Producto de las agresiones sufrió fractura en un dedo.

Yunier Gutiérrez: Camagüey, provincia Camagüey, periodista de Revista digital La Hora de Cuba. Fecha del incidente: Día 27. Arrestado con violencia en los sucesos ocurridos en áreas exteriores del Ministerio de Cultura.

María Matienzo: La Habana, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 28. Víctima de arresto domiciliar mediante la vigilancia de la Policía Política. La prohibición de salir fuera de su casa se inició el 28, después que la periodista reportara desde la vivienda del científico Oscar Casanella, el arresto del investigador la noche antes.

Otras violaciones a la libertad de expresión en enero:

Alfredo Cancio Iglesias. Santa Clara, provincia Villa Clara.

Bárbaro de Céspedes. Ciudad de Camagüey.

Ever Oscar Matos Leyva. Moa, provincia Holguín.

Juliana María García Claro. Santa Clara, provincia Villa Clara.

Luis Mario Niedas Hernández. Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus.

Luis Roble. La Habana.

