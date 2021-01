Seguridad del Estado detiene a Camila Acosta durante transmisión en vivo

MIAMI, Estados Unidos.- La periodista independiente de CubaNet Camila Acosta fue detenida por la policía política cubana en la mañana de este miércoles, en La Habana, mientras transmitía en vivo por la red social de Facebook.

Acosta se disponía a participar en una congregación convocada por el 27N, a “dos meses de los históricos sucesos”, en un lugar de la capital que los miembros no han hecho público por motivos de seguridad.

Al inicio de la transmisión un agente de la Seguridad del Estado, vestido de civil, se le acercó a la reportera y le dijo que lo tenía que acompañar y le debía entregar el celular, órdenes a las que Acosta se negó.

“Camila, tu no eres nueva en esto”, le dijo el hombre, que se identificó como el oficial Fidel. “Estar discutiendo es delito de desacato”, agregó, ante la negativa de la periodista de acompañarlo.

“Yo no tengo que ir con usted a ningún lugar. Usted no se ha identificado”, le ripostó Camila Acosta. La periodista de CubaNet se encontraba frente a la nueva sede de la Cinemateca de Cuba, en la calle 11 no. 806, entre 2 y 4, en el Vedado capitalino.

Cuando Acosta se disponía a irse del lugar el agente del régimen se le acercó: “Camila, no estamos jugando”, y se le abalanzó a quitarle el celular.

Luego de una acalorada discusión entre el agente de la seguridad y Camila Acosta y su acompañante, Camila Lobón, el hombre le aseguró, con total conocimiento de la impunidad de la que goza, que él no necesitaba una orden para quitarle sus pertenencias.

La reportera fue amenazada en varias ocasiones con ser procesada por el delito de desacato y desobediencia. Ambas, Camila Acosta y Camila Lobón, fueron detenidas y se desconoce su paradero.

Con motivo de celebrarse este jueves 28 de enero el natalicio de José Martí, el 27N emitió una declaración en la que asegura que van a “insistir en el diálogo, pero también a exigir ser escuchados, a ejercitar nuestra libertad como ciudadanos, y a celebrar la unidad, la serenidad y la perseverancia que hemos mantenido alrededor de los sucesos del 27 de noviembre de 2020”.

Miembros del Movimiento leyeron su comunicado en un punto de La Habana no especificado, frente a un busto de José Martí.

Noticia en desarrollo…

