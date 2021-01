Prohíben salir de su vivienda a periodista de CubaNet María Matienzo

MIAMI, Estados Unidos.- Un oficial de la Seguridad del Estado cubano le “informó” en horas del mediodía de este viernes a la periodista de CubaNet María Matienzo que estaría vigilada y tenía prohibido salir de su vivienda, de acuerdo a un audio que la reportera logró obtener.

El hombre, que se identificó como Raúl, tocó la puerta de Matienzo para hacerle saber que estarían apostados en las afueras de su casa. “Estamos aquí, no tenemos más nada que hablar con usted, por que usted no va a hablar con nosotros, pero si usted sale a la calle estamos ahí y no va a poder salir”, le dijo el agente represor a la periodista independiente.

Aunque María Matienzo le reprochó que lo que estaba haciendo era ilegal, el oficial de la Seguridad le dijo con total tranquilidad que eso no era un problema, y que la prohibición amparaba cualquier pretexto. “El pretexto lo tenemos nosotros, el que busquemos”, dijo.

“Ustedes lo están imponiendo”, sin explicación, sin lógica, porque ustedes quieren, le reclamó Matienzo, a lo que el agente respondió: “así es, estamos contra la lógica”.

La policía política del régimen castrista detuvo hace apenas unas horas al artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, cuando este se disponía a llegar al Capitolio, donde dijo que se plantaría hasta ser escuchado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Otero Alcántara había anunciado que se plantaría en las afueras del Capitolio habanero para exigir una respuesta por la violencia ejercida el miércoles 27 de enero por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, junto a otros funcionarios estatales contra jóvenes intelectuales cubanos que se manifestaban pacíficamente en las afueras de la institución.

El artista fue interceptado por un agente de la Seguridad del Estado que se encontraba apostado en la cuadra donde reside, en el barrio habanero de San Isidro, y conducido por el agente hacia un auto patrulla, donde fue inspeccionado y detenido por dos guardias de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“No me van a dejar llegar, pero como les prometí y como les dije en el post: siempre voy a regresar al Capitolio. Me suelten o no me suelten, regresaré una y otra vez al Capitolio”, dijo el artista poco antes de ser arrestado.

La detención de Luis Manuel Otero Alcántara fue transmitida en vivo a través de Facebook por una de las personas cercana al artivista. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

