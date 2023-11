MIAMI, Estados Unidos. — El periodista Niober García Fournier, colaborador de CubaNet, fue amenazado este viernes por agentes de la policía política de Guantánamo.

Tras varias citaciones verbales recibidas en los últimos días, y ante la posibilidad de ser acusado por el delito de desobediencia, el reportero se presentó en una unidad de operaciones de la Seguridad del Estado en la cabecera provincial. Allí fue atendido por una instructora con el grado de capitán y por otros dos oficiales de la Seguridad del Estado: Luis Angelo y Víctor Víctor.

“La instructora me hizo un acta de advertencia donde refería que yo realizaba publicaciones en CubaNet y en ADN Cuba mostrando la realidad del pueblo cubano, pero con una connotación contrarrevolucionaria”, dijo Fournier, quien se negó a firmar el documento.

Posteriormente, el reportero fue amenazado con ser llevado a prisión. Luis Ángelo, uno de los oficiales, le aseguró que allí podía complicarse.

“Me dijo que no iban a permitir que siguiera ejerciendo esta actividad y que tendría consecuencias; que no era en modo de amenaza, pero que si continuaba podía ser llevado a prisión y que si me llevaban a prisión también existía la posibilidad de que me complicara con varios años, algo que catalogué como una amenaza”, indicó.

Para García Fournier, todo se trata de una ofensiva de la dictadura cubana contra el periodismo independiente.

“Esto responde a una guerra que le está haciendo el régimen de La Habana al periodismo independiente, puesto que el periodismo independiente es quien se ha encargado de llevar la realidad del pueblo de Cuba, de poner en conocimiento de todas las cosas que vive el pueblo cubano”, aseguró el reportero.

No es la primera vez que Niober García Fournier o sus familiares son acosados por el régimen de la Isla. El pasado mes de agosto, agentes del régimen cubano amenazaron con encarcelarlo. En aquella ocasión, fue citado verbalmente por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para presentarse ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo. El reportero detalló que la citación se debía a una acusación en su contra, radicada por una vecina con vínculos con las llamadas “brigadas de respuesta rápida” y los órganos de la Seguridad del Estado.

En abril de 2022, Niober García Fournier denunció una campaña de desinformación lanzada por la policía política contra su familia. García Fournier también fue arrestado el 11 de julio de 2021 (11J) por intentar cubrir las históricas manifestaciones de ese día, que se extendieron a más de 60 localidades de la Isla. En esa ocasión, el reportero pasó más de dos días detenido. Asimismo, el periodista ha sido multado en dos ocasiones en virtud del Decreto-Ley 370, también conocido como “Ley Azote”.

